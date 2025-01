Mufasa rządzi w kinach, ale Sonic 3 walczy. Pierwszy weekend 2025 roku w box office

fot. materiały prasowe

Pierwszy weekend 2025 roku w amerykańskich kinach upłynął bez premier, co znacząco ograniczyło możliwość osiągnięcia wysokich wyników finansowych. Łączne wpływy w Ameryce Północnej wyniosły 105,5 mln dolarów, co oznacza wynik o 23% lepszy niż w analogicznym okresie 2024 roku (85,9 mln dolarów). Jednak wciąż jest to nieco mniej niż w 2023 roku, kiedy zebrano 106,2 mln dolarów.

Do poziomów sprzed pandemii wciąż daleko – dla porównania, w 2020 roku pierwszy weekend przyniósł 142,4 mln dolarów, a rekordowe wyniki osiągano choćby w 2016 roku, z wpływami na poziomie 209,5 mln dolarów.

Mufasa: Król Lew – dominacja w box office

Animacja Mufasa: Król lew zajęła pierwsze miejsce w amerykańskim box office, zarabiając w weekend 23,8 mln dolarów. Mimo słabych recenzji krytyków, film cieszy się zainteresowaniem widzów, co przekłada się na niskie spadki frekwencji. Łączne wpływy na rynku północnoamerykańskim wynoszą już 168,6 mln dolarów.

Na rynkach międzynarodowych produkcja radzi sobie jeszcze lepiej – przychody z weekendu wyniosły 53,6 mln dolarów, a całkowite wpływy z rynków poza Ameryką Północną osiągnęły już 307,8 mln dolarów. Globalnie animacja zgromadziła łącznie 476,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów.

Sonic 3 – box office

Sonic 3: Szybki jak błyskawica utrzymuje drugą pozycję w amerykańskim box office. W ostatni weekend film osiągnął wpływy na poziomie 21,2 mln dolarów, co łącznie daje 187,5 mln dolarów na rynku północnoamerykańskim.

Na rynkach międzynarodowych produkcja radzi sobie jeszcze lepiej – weekendowe wpływy wyniosły 51,2 mln dolarów, przy spadku frekwencji zaledwie o 36%. Całkowite przychody z rynków zagranicznych wynoszą obecnie 148,8 mln dolarów.

Globalnie Sonic 3 zgromadził już 336,3 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 122 mln dolarów. Dzięki tym wynikom cała franczyza Sonica przekroczyła granicę miliarda dolarów przychodów.

Nosferatu – box office

Podium amerykańskiego box office zamyka Nosferatu, który w ostatni weekend osiągnął solidny wynik 13,2 mln dolarów, przy spadku frekwencji wynoszącym jedynie 39%. Łączne wpływy na rynku północnoamerykańskim wynoszą obecnie 69,4 mln dolarów.

Od początku roku Nosferatu trafił do kin w 56 krajach, co w połączeniu z wcześniejszą emisją na 61 rynkach przełożyło się na międzynarodowe wpływy wynoszące 26,8 mln dolarów (łącznie z wcześniejszymi pokazami – 31 mln dolarów). Polska premiera dopiero 21 lutego.

Globalnie produkcja zebrała 100,4 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 50 mln dolarów.