Gdański Octopus Film Festival jednak się odbędzie

fot. materiały prasowe

Jeśli myśleliście, że rok 2020 trzeba będzie całkowicie spisać na straty, to nie mieliście racji. „Najbardziej nieokrzesany festiwal filmowy w Polsce powraca do Gdańska już w sierpniu, by zapewnić miłośnikom kina zasłużoną rozrywkę” – tak zapowiadają tegoroczną, trzecią już, edycję organizatorzy Octopus Film Festival. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-9 sierpnia 2020 roku, program poznamy wkrótce, a tymczasem możemy obejrzeć klimatyczny festiwalowy zwiastun.

Losy tegorocznej edycji z powodu pandemii koronawirusa nie były pewne.

- Przez długi czas nie wiedzieliśmy, czy festiwal w ogóle będzie mógł się odbyć, musieliśmy więc działać bardzo szybko, gdy lockdown został w końcu zniesiony – tłumaczą nam organizatorzy. – Pandemia uniemożliwiła też zaproszenie na miejsce gości zagranicznych, spotkania z twórcami filmowymi odbędą się więc online. Nie chcieliśmy jednak przenosić festiwalu w całości do Internetu. Octopus bazuje na wspólnym filmowym doświadczeniu, w wersji całkowicie internetowej nie miałby po prostu racji bytu.

Poprzednie dwie edycje festiwalu były dużym sukcesem. Kino gatunkowe, trochę szalone i wymykające się prostej ocenie, przyciągnęło uwagę kilkunastu tysięcy widzów. W ubiegłym roku organizatorzy (Velvet Spoon) zaprezentowali 37 filmów w 8 lokalizacjach, wśród gości mogliśmy zobaczyć i usłyszeć w akcji m.in. najsłynniejszych polskich lektorów, Krystynę Czubównę i Tomasza Knapika, którzy na żywo podczas seansu podkładali głos w filmie „Pulp Fiction”.

W tej edycji także będziemy mogli na żywo usłyszeć wszystkim bardzo dobrze znany głos – gościem i lektorem w filmie Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem będzie Piotr Cyrwus, znany aktor z Klanu, Fanatyka i W lesie dziś nie zaśnie nikt. Jakie jeszcze niespodzianki szykują organizatorzy w tym roku, dowiemy się wkrótce.

Zobacz zwiastun festiwalu

Większość projekcji jest planowania w industrialnych przestrzeniach Stoczni Gdańskiej, ale też w hali AmberExpo i na przylegającym parkingu (tu planowane są seanse kina samochodowego). Gigantyczna hala AmberExpo pozwoli zachować odpowiedni dystans między widzami, co jest zgodne z zaleceniami rządowymi związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Oprócz obowiązku zachowania dystansu, widzowie będą musieli zakładać maseczki podczas seansów oraz będą mogli skorzystać z dostępnych na miejscu środków dezynfekujących.

Organizatorzy pamiętają jednak, ile emocji wywoływały te najbardziej nietypowe miejsca, więc obiecują, że teraz także nie zabraknie lokalizacji nieoczywistych, podkręcających odbiór filmu. Festiwalowicze pierwszej edycji na długo zapamiętali chociażby nocną projekcję Świtu żywych trupów George'a A. Romero z 1978 roku w centrum handlowym, które zapełnili ucharakteryzowani na zombie aktorzy.

fot. materiały prasowe

Octopus Film Festival wywodzi się z niegdysiejszego Festiwalu Filmów Kultowych, który odbywał się przez wiele lat w Katowicach, a potem w Gdańsku i Gliwicach. Kilka lat temu w Gdańsku zadomowił się z nowym formatem, oferując widzom nie tylko produkcje znane i kultowe, ale też premiery. W tym roku po raz pierwszy można będzie ocenić oglądane filmy – festiwalowy cykl Nowe Kino Gatunkowe stanie się Konkursem Głównym z nagrodą publiczności.

Twórcy festiwalu wychodzą z założenia, że kino to nie tylko sztuka i ważne społecznie tematy, ale przede wszystkim fajna przygoda i rozrywka. Tegoroczny program wkrótce ma się pojawić na stronie www.octopusfilmfestival.com.