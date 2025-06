Takiego mitologicznego Odyseusza jeszcze nie widzieliście! Nowy film już w streamingu

fot. materiały prasowe

Powrót Odyseusza jest już dostępny na platformie Prime Video w ramach subskrypcji. Po raz pierwszy produkcja inspirowana twórczością Homera trafiła na ekran pod koniec 2024 roku. Była dostępna w Polsce w wersji cyfrowej (VOD) w sprzedaży, a dopiero teraz można ją obejrzeć w ramach abonamentu.

Co wiemy o filmie Powrót Odyseusza?

Jest to kino artystyczne, które czerpie z mitologicznej historii, ale odziera ją ze wszystkiego, co nadnaturalne, skupiając się na dramacie człowieka powracającego do domu po 20 latach. Krytycy i widzowie ocenili tę produkcję pochlebnie – zebrano 77% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Przede wszystkim jest to popis dwójki aktorów, tworzących wybitne kreacje - Ralpha Fiennesa i Juliette Binoche.

O czym jest Powrót Odyseusza

Po 20 latach poza domem Odyseusz (Ralph Fiennes) po katastrofie morskiej budzi się na brzegach Itaki – wynędzniały i nierozpoznawalny przez ludzi. Król wrócił z wojny trojańskiej, ale jego królestwo bardzo się zmieniło. Jego ukochana żona, Penelopa (Juliette Binoche), jest więźniem we własnym domu, otoczona przez potencjalnych pretendentów do jej ręki, a tym samym do tronu. Syn Odyseusza, Telemach, jest zagrożony, ponieważ rywale walczący o władzę widzą go jako przeszkodę. Sam Odyseusz również zmienił się przez wojnę i już nie jest tak potężnym wojownikiem jak kiedyś, ale musi na nowo odkryć swoją siłę, aby odzyskać to, co utracił.