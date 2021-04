Godzilla Kontra Kong - MechaGodzilla na nowych grafikach. Artysta wyjaśnia inspiracje Terminatorem

fot. Legacy Effects

Godzilla kontra Kong to superprodukcja, która zadebiutowała 31 marca na platformie HBO Max. Dzięki temu możemy wreszcie lepiej przyjrzeć się wizerunkowi MechaGodzilli. Do sieci trafiła jednak nowa grafika koncepcyjna przedstawiająca wielką maszynę. Artysta odpowiedzialny za tworzenie szkiców do filmu, Jared Krichevsky zamieścił kilka projektów na swoim Instagramie. Zdradził, że klasyczne produkcje Terminatorze, stanowiły dla niego inspirację.

To musi być terminator - te słowa usłyszał artysta od Johna Rosengranta z Legacy Effects. W swoim poście na Instagramie, Krichevsky wspomina, że postanowił zbadać, dlaczego Terminator w swojej naturalnej formie jest tak przerażający dla widowni. Struktura szkieletu MechaGodzilli inspirowana jest więc właśnie wizerunkiem Terminatora z klasycznych filmów, jednak zaznacza, że nowy MechaGodzilla musiał wyróżniać się na tle innych przedstawień. Zobaczcie nowe grafiki (pięć pierwszych w galerii):

MechaGodzilla - grafika koncepcyjna

W filmie zobaczymy starcie dwóch tytułowych potworów, ale nie znamy dokładnych przyczyn ich pojedynku. Z opisu fabuł wiemy, że wpływ na to mają prawdopodobnie źli ludzie, chcący końca panowania Godzilli i innych Tytanów na Ziemi. Czarne charaktery związane są z firmą technologiczną Apex, która ma być odpowiedzialna za stworzenie MechaGodzilli, którego celem jest wymordowanie potworów.

Za kamerą widowiska stanął Adam Wingard. W obsadzie widzowie zobaczą: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Demián Bichir, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González oraz Julian Dennison.