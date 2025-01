Bill Skarsgard chce zagrać kultowego złoczyńcę DC

fot. materiały prasowe

Swego czasu pojawiły się plotki, że Bill Skarsgård i jego brat Alexander rywalizowali o rolę Lexa Luthora w Supermanie, którą ostatecznie otrzymał Nicholas Hoult. Aktor przyznał, że słyszał o tych doniesieniach, rozmawiał o nich nawet z bratem, ale oboje nie mieli o tym pojęcia. Mimo to, Skarsgård nie ukrywa zainteresowania rolą w uniwersum DC.

Bill Skarsgård jako Joker?

Aktor otwarcie przyznaje, że chciałby zagrać Jokera – ikonicznego wroga Batmana. Twierdzi, że "ma w sobie fajnego Jokera”. Wiele osób uważa jednak, że to zbyt oczywisty wybór castingowy. Biorąc pod uwagę, jak często Joker pojawiał się na ekranie w ostatnich latach, trudno oczekiwać, że zobaczymy nową wersję tej postaci w najbliższym czasie.

fot. materiały prasowe

Co ciekawe, Skarsgård zdradził, że rozmawiał z reżyserem The Brave and the Bold, Andym Muschiettim, na temat jego filmu. Wiemy, że produkcja ta skupi się na Batmanie w ramach nowego uniwersum DCU. Obaj twórcy mieli okazję współpracować przy dwóch częściach serii To. Skarsgård nie sprecyzował jednak, czy rozmowa dotyczyła potencjalnej roli, czy była jedynie luźną pogawędką o projekcie. Mimo to, wystarczyło to, aby fani rozpoczęli dyskusję na temat tego, czy Bill Skarsgård mógłby być ciekawym wyborem na Batmana.

