Godzilla vs. Megalon - nowy film krótkometrażowy o Królu Potworów. Obejrzyj walkę tytanów

fot. materiały prasowe

Godzilla vs. Megalon to najnowsza, zaledwie dziesięciominutowa produkcja łącząca w sobie animację komputerową z elementami live-action, która zadebiutowała na festiwalu Godzilla Fest 2023 z okazji 69 urodzin ikonicznego Króla Potworów. Godzilla na ekranach kin gości już od dekad, na przestrzeni których premierę miało 29 filmów japońskich, 3 produkcje animowane, a także 4 wersje hollywoodzkie. Na horyzoncie widać już kolejny pełnometrażowy film o siejącym zniszczenie kaiju z Japonii w postaci Godzilla Minus One, ale przedtem sympatycy Króla Potworów mogą podziwiać rewanż między nim a Megalonem.

Godzilla vs. Megalon pokaże starcie kultowego Godzilli z Megalonem, który w tym roku świętuje 50 urodziny od pierwszego pojawienia się na ekranie.

Godzilla vs. Megalon - kto za sterami?

Godzilla v. Megalon to druga krótkometrażowa produkcja, za którą odpowiada reżyser Takuya Kaminishi. W 2022 roku na festiwalu Godzilla Fest zaprezentował on animację Godzilla vs. Gigan Rex. Dzieło Kaminishiego przyjęło się świetnie na platformie YouTube, a rok później wraz z Akihiro Shibatą odpowiedzialnym za fragmenty live-action przygotował swój najnowszy film. Za Godzilla vs. Megalon odpowiedzialne jest GEMSTONE Creative Label.