Gwiezdne Wojny: Akolita - bliźniaczki nie mają dwóch matek? Twórczyni o wątku stworzenia postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

W trzecim odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Akolita zasugerowano, że Mae i Osha nie miały ojca i zostały stworzone. Co prawda, wszyscy założyli, że chodzi o wykorzystanie Mocy, w tym epizodzie nie pada informacja o tym, że coś takiego zostało użyte. Aniseya, matka dziewczynek, mówi jedynie tak: "Ja je stworzyłam". Szczegółów nie znamy, ale według twórczyni Lesley Headland, to będzie dalej pogłębione w kolejnych odcinkach.

Gwiezdne Wojny: Akolita - stworzenie bliźniaczek

Tak skomentowała ten wątek w rozmowie z EW.com. Sama twórczyni też nie porusza kwestii Mocy, tak jak to zinterpretowano po seansie.

- Jeśli będziesz dalej oglądać, poruszamy i rozwijamy tę kwestię. Powiedziałabym, że nie ma tutaj jednej odpowiedzi. W kwestii tego, co ona chciała przez to powiedzieć, niektóre postacie wierzą w taką wersję, inne wierzą w coś zupełnie innego. Trzeba poczekać i zobaczyć, po której stronie argumentacji się znajdziesz.

Dlaczego akurat mamy tutaj społeczność wiedźmy? Headland mówi tak:

- Gdy byłam początkującą scenarzystką, inspirowałam się historią Nocnych Sióstr i wątkiem Ventress z Wojen Klonów. Kiedy więc dostałam szansę zrobienia serialu w uniwersum Star Wars pomyślałam od razu: "Ależ oczywiście, że zrobię swoją wersję wiedźm. Wykorzystam szansę!".

Nocne Siostry oraz wiedźmy z serialu nie są jedyną grupą religijną w Gwiezdnych Wojen mającą nazwy związane z czarownicami. Headland uznaje, że osadzenie Oshy i Mae w takiej społeczności dobrze pasowało do rozwoju postaci.

Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 3

Akolita - bliźniaczki nie mają dwóch matek

Wbrew temu, co w swoich oskarżeniach wykrzykują toksyczni hejterzy, Mae i Osha nie mają dwóch matek. Sama Headland mówi tak o wątku z odcinka:

- Ostatecznie to okazała się historia o mamie i jej dzieciach. O tym, jak nasi rodzice mają określone oczekiwania wobec nas. A Gwiezdne Wojny zawsze pokazywały nam rodziców i dzieci. Dając historię o ich dorównaniu dziedzictwu rodziców lub jego odrzuceniu.

Sam trzeci odcinek bardzo wyraźnie pokazał, że nie ma tutaj żadnej relacji romantycznej pomiędzy kobietami. Wiedźmy z Brendok żyją w hierarchii matriarchalnej, w której przywódczynią jest Matka Aniseya i słowem "matka" zwracają się do niej wszystkie kobiety w grupie. W tym Koril, do której dziewczynki zwracają się jej oficjalnym tytułem, czyli "Matko Koril". Odcinek pokazał, że choć Aniseya stworzyła bliźniaczki, Koril je urodziła, ale serial w żadnym momencie nie zasugerował, że łączy ją z Osha i Mae intymna relacja. Zwłaszcza, że dziewczynki tyko do Aniseyi zwracają się słowem "mamo".

Podkreślono też, że wiedźmy nie reprezentują ani Jasnej Strony Mocy ani Ciemnej Strony Mocy. Są w rejonie szarości pomiędzy tym binarnym podziałem Jedi i Sithów. Są inne religie Gwiezdnych Wojnach, które poruszają się z dala od takiej czarnobiałej interpretacji.