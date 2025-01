Najgorsze seriale science fiction w historii. W tym rankingu są nawet Avengersi i polska produkcja

materiały prasowe

Które seriale science fiction są najgorsze w historii? Jeśli kiedykolwiek nurtowała Was ta kwestia, nie mogliście trafić w lepsze miejsce. Na naszej stronie systematycznie prezentujemy Wam przeróżne rankingi, ale jeszcze nigdy nie dzieliliśmy się takim, który pokazywałby fatalne produkcje sci-fi z małego ekranu. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy.

Z pomocą w stworzeniu zestawienia przyszła nam niezawodna strona IMDb i zawarte na niej oceny użytkowników. Istotne jest jednak to, że postanowiliśmy uwzględnić jedynie te seriale, które w największej bazie filmowo-serialowej świata zebrały przynajmniej tysiąc głosów - wiele z dzieł, które nie dobiły do tego pułapu, ma zaledwie kilkanaście bądź kilkadziesiąt opinii, co siłą rzeczy wzbudziło pytania o ich reprezentatywność w kontekście niniejszej listy.

Trzeba też w tym miejscu zaznaczyć, że gatunek science fiction może być wyjątkowo pojemny. To dlatego w rankingu znajdziecie produkcje superbohaterskie (jesteśmy przekonani, że część z nich widzieliście - warto było?) czy takie, w których pojawiają się jedynie elementy sci-fi, niekiedy podporządkowane zupełnie innym, dominującym w danym serialu konwencjom. Tak, polski tytuł też się tu załapał.

Najgorsze seriale science fiction wszech czasów [RANKING]

Skoro już jesteśmy przy "najgorszych" - oto zestawienie najsłabszych filmów science fiction:

