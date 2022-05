Najpotężniejsi złoczyńcy Star Wars. Vader wysoko, ale król jest tylko jeden

fot. materiały prasowe

4 maja to Dzień Gwiezdnych Wojen, czyli wielkie światowe święto celebracji kultowego świata. Natomiast 5 maja to zawsze kolejne święto fanów, czyli Revenge of the 5th. Tego dnia celebrujemy Ciemną Stronę Mocy, jej przedstawicieli, złoczyńców i różne czarne charaktery Star Wars.

Portal screenrant zrobił ciekawy ranking złoczyńców z nowego kanonu Star Wars. Kryterium jest potęga: czasem jest to dosłowna Moc, siła, innym razem wchodzi w grę błyskotliwość, manipulacja i inteligencja. Ranking to dość ciekawy i w zdecydowanej większości skupiający się na postaciach z filmów. Z książek i komiksów jest tylko jeden czarny charakter Marchion Ro, który jest wielkim zagrożeniem w czasach Wielkiej Republiki. Do tego mamy dwójkę z seriali animowanych. Jest to zatem grupa raczej znana fanom popkultury. Czy też umieścilibyście ich na takich miejscach? Czy kogoś ważnego pominięto? Tego typu rankingu zawsze mogą być rozbudowane, bo choć opieramy się na obiektywnej potędze, często jest to jej subiektywna interpretacja.

Maj 2022 rok to 45-lecie Gwiezdnych Wojen. To dobry czas na to, by celebrować, rankingować i przyglądać się temu, co zostało stworzone.

Najpotężniejsi złoczyńcy Star Wars