Wiemy, kto zagra Elle w prequelu Legalnej Blondynki! Casting dobiegł końca

fot. fragment filmu Legalna blondynka

Na Amazon Prime Video pojawi się serialowy prequel Legalnej Blondynki, który będzie śledził losy młodszej wersji Elle Woods. Po castingach, które odbywały się pod czujnym okiem Reese Witherspoon (która wcieliła się w tą rolę w obu częściach filmu), w końcu odnaleziono odtwórczynię tej bohaterki w nadchodzącej nowej produkcji.

Elle – kto wcieli się w główną rolę?

Lexi Minetree wcieli się w tytułową rolę. To będzie pierwszy występ tej aktorki w roli głównej – wcześniej pojawiała się w serialach takich jak Law & Order: SVU oraz filmach telewizyjnych – The Murdaugh Murders, Crowdsource Murder oraz The Paramedic Who Stalked Me.

fot. materiały prasowe

Elle – co wiadomo?

Fabuła skupi się na życiu nastoletniej Elle Woods podczas jej lat licealnych, zanim wyjechała do Harvardu. Poznamy doświadczenia, które ukształtowały ją jako ikoniczną młodą kobietę, jaką znamy z filmów Legalna blondynka i Legalna blondynka 2.

Twórczynią i showrunnerką Elle jest Laura Kittrell. Jest też producentką wykonawczą wraz z Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky oraz Marciem Plattem, producentem obu części filmów.

Obie części Legalnej Blondynki są dostępne do obejrzenia w ramach subskrybcji Amazon Prime Video.