Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - Chewbacca miał spotkać się z Kylo Renem. Zobacz szkic

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie doczekają książki z różnymi grafikami i szkicami, które pokażę wiele niezrealizowanych lub wyciętych pomysłów. Jeszcze ona nie trafiła do sprzedaży, ale w sieci pojawił się szkic, który w niej się znajdzie.

Okazuje się, że brano pod uwagę bardzo emocjonalną scenę spotkania Chewbacki z Kylo Renem na statku tego drugiego. Miało to odbyć się w momencie, gdy Najwyższy Porządek porwał go z Pasanny, a bohaterowie sądzili, że Chewie nie żyje. Mieliśmy zobaczyć, jak Chewbacca jest przywiązany łańcuchami, a Kylo Ren do niego przychodzi.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - szkic koncepcyjny

Z uwagi na historię łączącą te postacie to mogła by być fenomenalna scena. W końcu Chewie był w życiu Bena Solo, gdy ten był dzieckiem i dorastał pod okiem rodziców. Wookiee pamięta też, że Ben zabił jego przyjaciela, Hana Solo. Czy taka scena byłaby dobrym dodatkiem?