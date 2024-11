Piraci z Karaibów 6 - wiemy, kiedy początek prac na planie. Co z Deppem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi nieoficjalnie portal World of Reel, prace na planie filmu Piraci z Karaibów 6 mają rozpocząć się pod koniec 2025 roku. Jest to pierwszy przeciek dotyczący konkretnej daty rozpoczęcia zdjęć, jednak Disney na razie niczego oficjalnie nie ogłosił.

Piraci z Karaibów 6 - co wiemy?

Nadal nie ma pewności, czy Johnny Depp powróci jako Jack Sparrow. Pojawiały się sprzeczne plotki – niektóre sugerowały, że aktor mógłby powrócić w mniejszej, wspierającej roli, inne natomiast wskazywały, że postać Sparrowa może w ogóle nie pojawić się w nowej odsłonie.

Według wcześniejszych informacji, w planach są dwa osobne filmy. Jeden to częściowy reboot z zupełnie nową obsadą, ale osadzony w tym samym świecie, a drugi to szeroko omawiany spin-off z Margot Robbie w roli głównej. Pierwszy z tych filmów został napisany przez Craiga Mazina (współtwórcę The Last of Us) i Teda Elliota (scenarzystę pierwszych części serii), a później poprawki wprowadził Jeff Nathanson.

Ostatnią odsłoną serii był krytykowany film Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara z 2017 roku. Szczegóły nowej wizji na franczyzę nie są na razie znane.