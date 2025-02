TA walka w 3. sezonie Reachera będzie spektakularna. Przeciwnik jest od niego o ponad 50 kg cięższy!

fot. Empire

Reklama

Nowy news z magazynu Empire ma zbudować podekscytowanie przeciwnikiem Reachera w trzecim sezonie serialu. Zgodnie z zapowiedziami pojawi się znany fanom książek Paulie, w którego wciela się prawdziwy olbrzym, dosłownie zwany Holenderskim Gigantem. W tę postać wciela się Olivier Richters – mierzy 218 cm i waży 160 kg. Jest o 27 cm wyższy i ponad 50 kg cięższy od Alana Ritchsona, który gra Reachera. Czego możemy spodziewać się po ich starciu?

Reacher kontra Paulie – walka w 3. sezonie

Olivier Richters w rozmowie z dziennikarzem przyznaje, że wysiłek włożony w przygotowanie tej walki go zdumiewa.

– W tej walce możemy być trochę nieśmiertelni, ponieważ trwa naprawdę długo. Nie zdobędziemy za nią Oscara, ale będzie spektakularna!

Aktor spożywał 7000 kalorii dziennie i trenował pięć godzin dziennie, aby utrzymać wagę i zachować odpowiednią sylwetkę na potrzeby serialu.

– Żartowałem z Alanem, że jest prawdziwym Reacherem. Ma mnóstwo dialogów do nauczenia, musi grać, dbać o dietę, a po całym dniu na planie przychodzi jeszcze na trening walki. To nieludzkie! On działa na poziomie, o którym mogę tylko marzyć. Wielki szacunek!

Reacher – o czym jest 3. sezon?

Trzeci sezon przedstawi historię znaną z książki zatytułowanej Siła perswazji, która opowiada o kolejnej misji Jacka Reachera. Bohater musi pod przykrywką uratować porwanego informatora. Za porwaniem stoi przerażający przeciwnik z przeszłości Reachera, z którym bohater będzie musiał wyrównać rachunki.

Premiera 3. sezonu Reachera już 20 lutego.