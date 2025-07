Virgin River dostał 8. sezon! Stanie się najdłużej emitowanym serialem Netflixa

fot. Netflix

Kilka dni temu zakończyły się zdjęcia do 7. sezonu Virgin River, który będzie mieć premierę w 2026 roku. Ale już wiadomo, że powstanie kolejna seria, którą właśnie zamówił Netflix. Nowa odsłona również będzie liczyć 10 odcinków, a do swoich ról powrócą Alexandra Breckenridge i Martin Henderson.

Po przedłużeniu Virgin River o kolejny sezon, produkcję można uznać za najdłużej emitowany serial na Netflix. Pokonał pod tym względem siedmiosezonową komedię Grace i Frankie, komediodramat Orange Is the New Black (7 sezonów) oraz Szkołę dla elity (8 sezonów, ale tylko 64 odcinki).

Z czego wynika sukces Virgin River?

Virgin River może się pochwalić wysoką oglądalność na Netfliksie. Od 2021 roku pojawił się aż 30 razy w TOP10 seriali anglojęzycznych, osiągając ponad 140 mln wyświetleń. Najnowszy, szósty sezon zadebiutował na pierwszym miejscu listy i utrzymywał się na niej przez cztery tygodnie.

Ten romantyczny serial oparty na powieściach Robyn Carr jest nie tylko popularny na platformie, ale również nie jest drogi w produkcji. Akcja rozgrywa się w Kanadzie, która jest przyjazna pod względem finansowym. Ale warto dodać, że w 7. sezonie wydarzenia na krótko przeniosą się do Meksyku. Poza tym Virgin River ma stabilną obsadę, która przyciąga przed ekrany. Serial nie wymaga efektów specjalny czy CGI, na które często poświęca się wiele czasu i pieniędzy. Na korzyść działa również to, że to jeden z nielicznych seriali, których nowe sezony mają premierę co roku, więc widzowie nie tracą zainteresowania historią.

