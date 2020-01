Skywalker. Odrodzenie - wynik box office przekroczył miliard dolarów. Jak wypada na tle poprzedników?

Skywalker. Odrodzenie przekracza miliard dolarów wpływów z kin całego świata. Osiągnięto ten oczekiwany próg po 28 dniach od premiery superprodukcji. Wpływy dzielą się następująco: 481,3 mln dolarów (USA) i 519,7 mln dolarów (reszta świata).

Jest to dobry wynik, o którym wiele superprodukcji marzy, ale na tle Trylogii Sequeli jest to najgorsze osiągnięcie. Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy osiągnęły ten próg w 12 dni (bijąc rekord), a Gwiezdne wojny: ostatni Jedi zrobił to w 17 dni. Widzimy więc, że spadek tempa jest dość wyraźny i według ekspertów jest on podyktowany brakiem wielu powtórnych seansów, które dają takim widowiskom tzw. długie nogi w kinie, czyli długi czas emisji na ekranach.

Na razie nie wiadomo, na jakiej kwocie film skończy swoją kinową dominację.