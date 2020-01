Star Wars 9 - kim jest Rey? Niedoszły reżyser miał inną wizję - wyciek potwierdza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars 9 mógł wyglądać zupełnie inaczej. Scenariusz Colina Trevorrowa i Dereka Connolly'ego wyciekł w styczniu 2020 roku. Portale AV Club i The Playlist potwierdzały jego autentyczność, a do tej listy dodajemy kolejne dwa źródła twierdzące, że jest on prawdziwy: Collider.com oraz Makingstarwars.net. Mamy tutaj więc renomowane portale branżowe oraz najlepsze źródło informacji o Gwiezdnych Wojnach, które wielokrotnie się sprawdzało.

Wyciek nastąpił dzięki Robertowi Meyerowi Burnettowi, który jest producentem, filmowcem oraz Youtuberem. Wówczas mówił, że czytał on jedną z pierwszych wersji scenariusza datowaną na grudzień 2016 roku. Natomiast Jason Ward z Makingstarwars.net opublikował swoje notatki z finałowej wersji scenariusza, która trochę różni się od tego, co było w tej poprzedniej. Da się również dostrzec podobne pomysły z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Według dostępnych informacji Trevorrow i Connolly łącznie stworzyli kilka wersji tekstu zatytułowanego Star Wars: Duel of the Fates.

Ward donosi, że Lucasfilmowi nie podobał się kierunek rozwoju historii w wykonaniu duetu, dlatego go odrzucili. Wówczas zatrudniono Jacka Thorne'a do poprawy ich scenariusza, ale nic z tego nie wyszło. Wtedy producentka Michelle Rejwan wezwała na pomoc J.J. Abramsa, dając mu o wiele mniej czasu na pracę, niż powinien mieć, ponieważ ten czas poświęcony na poprzednich scenarzystów nie wpłynął na przesunięcie daty premiery superprodukcji.

Finałowy scenariusz ma prawie te same podstawowe elementy fabuły Duel of the Fates, o których poprzednio informowaliśmy, czyli w napisach mieliśmy dowiedzieć się, że Najwyższy Porządek opanował prawie całą galaktykę i zablokował komunikację - dlatego wezwanie o pomoc w Ostatnim Jedi do nikogo nie doszło. Ruch Oporu chce zaatakować stolicę wroga, a Rey, tu jest różnica, chce z tajemnej Iglicy Jedi wysłać wiadomość galaktyce. Kylo Ren chce zabić Rey, aby dokończyć przejście na Ciemną Stronę Mocy. Rycerze Ren szukają Rey. A do tego mieliśmy poznać więcej informacji - ich imiona i charaktery. Chciano również pokazać ich w akcji.

Mieliśmy zobaczyć misję bohaterów w stoczniach na planecie Kuat, gdzie chcieli dokonać sabotażu. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, więc decyduje się uciec i ukraść Gwiezdny Niszczyciel. Z trudem, ale im się udaje. Niszczyciel okazuje się dobrym łupem, bo na pokładzie jest tyle broni i myśliwców, że mogą zaatakować stolicę Najwyższego Porządku. W tym czasie armia Kylo Rena zaczyna atakować wszystkie bazy Ruch i Oporu jednocześnie, więc bohaterowie rzucają się na pomoc. Poe, Finn, Rey i Rose trafią na Koriley, gdzie trwa bitwa z Najwyższym Porządkiem. Chcą uratować Leię i cudem im się udaje, przy okazji wysadzając bazę w powietrze. Leia jednak umiera od ran zadanych w walce. Przed śmiercią daje Rey ostatnią radę i potem znika w Mocy. Kylo Ren czuje, że jego matka nie żyje. Nagle Rycerze Ren atakują Sokoła Millnenium, który ucieka grupce bohaterów - nie udaje im się ujść cało - trafiają na mroźną planetę, gdzie rozbijają statek w wodzie. Tak kończy żywot najbardziej znana kupa złomu w galaktyce. Planeta nazywa się Wavett i dzięki Chewbacca udaje się wezwać pomoc, ponieważ zdołał zdjąć radar z Sokoła.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

Scenariusz podkreślał braterską relację Poe i Finna. Nie było żadnej wzmianki o potencjalnym romansie. Rey jest wściekła, więc pojawia się Luke, który uważa, że zaczyna ją tracić. Według niej ostatnia Jedi nie żyje, ponieważ ona jest nikim i nic nie może. Luke przestrzega ją, że pomimo jej oczekiwań w Kylo nie ma dobra. Rey wyjawia mu, że Leia prosiła go, aby wyzwoliła Kylo Rena od cierpienia. Luke daje jej miecz świetlny i zanim znika, mówi, że zostanie Jedi dopiero, gdy pokona Kylo.

Star Wars 9 - bitwa o Coruscant

Duża część akcji miała być bitwą na planecie wroga. Stolicą Najwyższego Porządku według finałowego scenariusza miała być nowa planeta Remicore, na której rządzi kanclerz Hux, który pod nieobecność Kylo musi słuchać się jego podwładnej, zwanej Sollony Ren (postać w stylu Dartha Maula). Bohaterowie kupują mały statek zwany Phantom Hawk i chcą niepostrzeżenie dostać się na Remicore. Częściowo się im udaje, ale szybko szturmowcy ich dopadają i rozpoczyna się walka. W jej trakcie jednemu spada hełm i Finn dostrzega dawnego kompana. Dochodzi do wielu scen akcji i ostatecznie do pojedynku Rey z Rycerzami Ren. Podczas niego Rey strzela purpurowymi błyskawicami z palców. Później znów spotyka Luke'a, który tłumaczy jej, że Rycerze Ren byli jego dawnymi uczniami, a Kylo chce być jej nauczycielem. Gniew Rey rośnie, ponieważ ma świadomość, że Kylo ją okłamał, ponieważ to on zabił jej rodziców. To miała pokazywać wizja z Przebudzenia Mocy, gdy Rey widziała Kylo Rena z Rycerzami. Spora cześć akcji dotyczy rewolucji w stolicy Najwyższego Porządku. Rose trafia do niewoli i jest torturowana przez Huxa. Finn natomiast trafia na Ruch Oporu, gdzie jego historia bycia szturmowcem, który odnalazł drogę na stronę dobra, staje się motywacją do walki. Finn staje się przywódcą inspirującym innych. Chewie i Poe udaje się do klubu dla oficerów Najwyższego Porządku, gdzie spotykają się z jego właścicielem Lando Calrissianem, ale ten odmawia pomocy. Dochodzi do finałowej walki - Poe razem z setką pilotów leci w przestworza, a Finn dowodzi armią na powierzchni. Hux wysyła dodatkowe oddziały najemników, które... przechodzą na stronę Ruchu Oporu dzięki charyzmie generała Finna, który inspiruje w walce jak nikt inny. W powietrzu wróg ma jednak miażdżącą przewagę. Nawet mają Chewbaccę za sterami X-Winga. Ruch Oporu planuje odwrót, gdy - tak jak w finalnym produkcie - pojawia się Lando Calrissian z setkami statków i rusza do boju.

Są też nowe informacje. W tym czasie Kylo wyrusza na planetę Sithów znaną w kanonie jako Moraband. Snoke nagrał mu wiadomość, że ma udać się tam, by znaleźć holokron Dartha Plagueisa. Pojawia się duch Luke'a Skywalkera, który zaczyna męczyć Kylo Rena. Gdy Kylo otwiera holokron, czerwona błyskawica Mocy uszkadza mu twarz. Rany Kylo Rena są tak rozległe, że droidy muszą działać, aby go naprawić. Jest cały w purpurowych bliznach i ma dużo poparzeń. Takim sposobem buduję całkowicie nową maskę, by być jeszcze bliżej swojego dziadka Vadera.

Gwiezdne Wojny - kim jest Rey?

Rey w tekstach z Ostatniego Jedi dowiaduje się o pradawnej formie komunikacji Jedi, która znajduje się w tajemniczej Iglcy na planecie Osis, ale musi najpierw ją znaleźć. Będąc już na Osis, Rey zaczyna widzieć wizję przeszłości dzięki Mocy. Widzi rodziców, którzy mówią jej, że wrócą. Rey znowu kipi gniewem i ścina drzewo, by wylać frustrację. W tym czasie Kylo Ren dociera na miejsce i widzi dom, w którym znajduje wizję Hana Solo, który mówi mu, że potrzebuje tylko swojej rodziny i zawsze może wrócić, a jego matka go kocha. Dochodzi do walki. Ren tłumaczy Rey, że to Snoke mu kazał, a ona na to włącza swój podwójny miecz świetlny. Trwa zacięta walka - Rey rani twarz Rena i widzi ślady metalu pod skórą. Potem Ren przebije Rey i zostawia ją na śmierć. Następnie decyduje się zniszczyć świątynie Jedi, a Luke bez sukcesu stara się go powstrzymać. Nagle wszyscy czują poruszenie w Mocy - nawet Rose i Poe. Rey wstaje i chce dalej walczyć pomimo ran. Kylo Ren krzyczy, że jest nikim, a ona się nie zgadza, mówiąc, że nawet nikt jest kimś. Rey ma szansę zabić Kylo, ale tego nie robi, bo wciąż wierzy, że jest w nim dobro. Wybacza mu, oferuje mu wybór - całkowicie nowy rodzaj równowagi Mocy. Wówczas pojawia się Sollony Ren, która posiadła mroczną potęgę holokronu Sithów - ten nie zrobił jej krzywdy tak jak Kylo Renowi. Chwyta Kylo i rzuca nim o ziemię, Rey próbuje ją atakować, ale ta jest zbyt potężna. Gdy już Rey miała być zmiażdżona przez głaz, Kylo ją ratuje. Podwójny miecz Rey rozpada się na dwa i oboje biorą po jednym. Rozpoczyna się kolejna walka na miecze świetlne. Gdy Rey miała zginąć, Ren poświęca się i przyjmuje cios. Wówczas Rey wyzwala z siebie surową mroczną potęgę gniewu i zabija Sollony. Gdy Kylo Ren umiera, mówi Rey, kim naprawdę jest... Rey Solana (nie Palpatine). Rey jest ciężko ranna i umierająca - ostatkami sił wspina się do Iglicy, by nadać wiadomość wspomaganą Mocą. Przedstawia się w niej jako Rey Solana, Jedi i mówi, że nadzieja jeszcze nie została utracona. Dzięki temu siły dobra w przewadze 3 do 1 pokonują Najwyższy Porządek w epickiej bitwie, która według tego scenariusza prawdopodobnie trwałaby z pół filmu.

Luke mówi Rey, że stała się Jedi, ale nie jest ostatnia. Zawsze będzie z nią. I tak dzięki Mocy życie wraca do Rey. Ta ku swojemu zaskoczeniu zaczyna świecić, jakby byłą duchem Mocy i zastanawia się, czy umarła. Yoda wówczas mówi jej, że Jedi nie umierają, ale jej czas jeszcze nie nadszedł. Najwyraźniej stała się czymś więcej.

Koniec to ceremonia, na której Chewbacca dostaje w końcu upragniony medal za bohaterstwo. Bohaterowie zastanawiają się, czy Rey naprawdę umarła. Nigdy nie poznają odpowiedź. W tym czasie "nowa" Rey jest na Wavett, gdzie Mocą wyjmuje Sokoła Millennium z wody i udaje się do szkoły Jedi uczyć nowe pokolenie.

Jason Ward mówi, że jego źródło w brytyjskim studiu Pinewood zwraca uwagę na pewne detale. To tam były kręcone wszystkie Gwiezdne Wojny. Na przykład według niego Luke Skywalker dosłownie miał walczyć ramię w ramie obok Rey w finałowym starciu.

fot. starwars.com

Palpatine pojawiał się w kilku wersjach jako nagranie w holokronie, w którym raz wysyłał Vadera, a raz kazał Vaderowi wysyłać Luke'a do pradawnej istoty, która nauczy go korzystania z Ciemnej Strony Mocy. Raz ta postać jest nazywana mistrzem Palpatine'a, raz nie. Raz miała wyglądać jak z historii Lovercrafta, raz jak mroczny Yoda. Kylo miał nauczyć się od niego zdolności wysysania energii życiowej poprzez Moc.

Do tego miała pojawić się mała postać kosmity, która miała pomóc Rey w zlokalizowaniu planety - raz był to Osis, raz Mortis. Spekuluje się, że stąd Abrams wziął pomysł na Babu Frika. W jednej wersji stolicą było Remicore, w innej Coruscant znany z kanonu. Raz nadajnik był w świątyni Jedi na tej planecie, raz na innej. Widać wizja zmieniała się na życzenie Lucasfilmu w trakcie prac nad scenariuszem.

Hux był pełnoprawnym czarnym charakterem, nie szpiegiem. Co ciekawe - według tego źródła nie zostaje zabity, ale sam popełnia samobójstwo przy użyciu miecza świetlnego, ponieważ był ich kolekcjonerem.

Informator mówi też, że walka na Mortis miała wyglądać inaczej. Kylo Ren był nie do powstrzymania - oślepił Rey i zostawił na śmierć. Dzięki Mocy Luke'a Skywalkera Rey dostaje siłę od wszystkich przyjaciół walczących na Coruscant. Łączy się z nimi poprzez Moc. Wstaje i walczy z Kylo, nic nie widząc. Pokonuje Kylo, ale sama umiera od zadanych ran. Wchodzi na nowy poziom istnienia, na którym czekają na nią duchy Yody, Luke'a, Obi-Wana i Anakina. Dzięki ich potędze przywracają ją do życia, aby trenowała nowe pokolenie Jedi. Galaktyka jednak wierzy, że Rey umarła poświęcając życie dla wolności i nadziei.

W jednej z wersji Leia miała być cały czas przywódczynią Ruchu Oporu, a po zwycięstwie stanąć na czele nowego rządu galaktyki. R2-D2 miał zostać zniszczony w bitwie, ale udało się uratować jego pamięć. Ostatnia scena miała pokazać, jak Leia wsadza jego "osobowość" do nowego ciała, a Artoo wyświetla 60 lat pamięć, jaką w sobie nosi, czyli wydarzenia, które znamy z całej Gwiezdnej Sagi.