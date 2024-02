Hagen - pierwsze zdjęcia z niemieckiego serialu fantasy. To może być gratka dla fanów Gry o tron i Wikingów

fot. Constantin Film

Hagen to nowa niemiecka produkcja fantasy, która ma ambicję zachęcić do siebie fanów Gry o tron i Wikingów. To serial, który inspirowany jest Pieśnią o Nibelungach, średniowiecznym, germańskim eposem bohaterskim. Produkcja w reżyserii Cyrill Bossa i Philippa Stennerta (obaj odpowiedzialni za Pagan Peak) i napisana przy ich współpracy z Doronem Wisotzkym, jest oparta na powieści Hagen von Tronje autorstwa Wolfganga Hohlbeinsa, która jest inspirowana Pieśnią o Nibelungach. Ta zaś miała stanowić inspiracje m.in. dla Tolkiena przy pisaniu legendarnego Władcy pierścieni.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nadchodzącej produkcji.

Hagen - pierwsze zdjęcia

Hagen

Hagen - opis fabuły

Serial opowie historię żołnierza Hagena, legendarnego zabójcy smoków Siegfrieda, wojowniczej księżniczki Kriemhild i magicznej królowej walkirii Brunhild. To opowieść o miłości, rodzinie, mocy i wojnie, która kończy się katastrofalnie.

Hagen - obsada

W obsadzie znajduje się Gijs Naber (Hagen), Jannis Niewöhner (Siegfried), Lilja van der Zwaag (Kriemhild), Rosalinde Mynster (Brunhild), a także Dominic Marcus Singer, Jördis Triebel i Jörg Hartmann.