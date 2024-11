Acts of Blood to brutalna gra akcji inspirowana serią filmów The Raid. Demo pozwala sprawdzić fragment tej produkcji

fot. Eksil Team

Acts of Blood to trzecioosobowa gra akcji tworzona przez studio Eksil Team. W produkcji tej będziemy śledzić losy mężczyzny o imieniu Hendra, który udaje się do miasta Nandung, by zemścić się na osobach, które skrzywdziły jego rodzinę. Twórcy zapowiadają, że ich dzieło oferować będzie efektowny i brutalny system walki, dla którego inspiracją ma być między innymi filmowa seria The Raid. Podczas starć z licznymi grupami przeciwników oraz wymagającymi bossami będziemy mogli korzystać między innymi z broni białej, palnej oraz elementów otoczenia. Nie zabraknie też wyjątkowo krwawych ciosów kończących, parkouru oraz... możliwości zmiany stroju głównego bohatera.

Choć data premiery Acts of Blood nie została jeszcze ujawniona, to z niewielkim wycinkiem gry można zapoznać się już teraz. Demo jest dostępne na platformie Steam.