Stalowy Szczur powraca. Omnibus z przygodami kosmicznego awanturnika już jest

Wydawnictwo Vesper wydało dziś Początki Stalowego Szczura - tom utworów science fiction Harry'ego Harrisona. Stalowy Szczur to przydomek Jamesa Bolivara DiGriza, znanego także jako Śliski Jim. DiGriz to kosmiczny awanturnik, oszust i złodziej. Obdarzony charyzmą, inteligencją i nieprzeciętnym poczuciem humoru, mistrz sztuk walki, ekspert w dziedzinie kamuflażu.

Tom zawiera trzy pierwsze chronologicznie (a nie w kolejności powstawania) minipowieści o Stalowym Szczurze, czyli Narodziny Stalowego Szczura, Stalowy Szczur idzie do wojska, oraz Stalowy Szczur śpiewa bluesa.

Początki Stalowego Szczura ukazały się w ramach serii Wymiary, w której prezentowana jest zróżnicowana literatura science fiction. To pierwsza książka Harrisona w tej serii, ale w planach są kolejne omnibusy przygód Stalowego Szczura czy Planeta Śmierci.

Początki Stalowego Szczura zostały wydane w twardej oprawie i liczą 928 stron.

Nasze zorganizowane i praworządne społeczeństwo praktycznie pozbawione jest przestępczości. Zapewne dziewięćdziesiąt dziewięć procent obywateli nawet nie wyobraża sobie, że mogliby złamać prawo. Zostaje jednak ten jeden procent. To on uzasadnia istnienie policji. Ten jeden procent składa się ze mnie i garstki mi podobnych, rozsianych po całej galaktyce. Teoretycznie nie powinniśmy istnieć, a już na pewno nie powinniśmy mieć żadnej możliwości działania. I jak zwykle teoria nie idzie w parze z praktyką. Jesteśmy skuteczni, niezwykle skuteczni, a żyje nam się całkiem wygodnie. Jesteśmy niczym szczury: bytujemy między ludźmi, ale reguły życia społecznego nas nie dotyczą. Przestrzegamy żelaznych zasad, dlatego nazywają nas Stalowymi Szczurami. Bycie Stalowym Szczurem skazuje każdego na samotność, ale zarazem daje poczucie dumy i dostarcza ekstremalnych przyjemności – oczywiście dopóki nie trafi się za kratki. W naszym świecie nie ma miejsca na półśrodki: nie istnieją najemnicy, włamywacze-dżentelmeni, czy osoby wiodące podwójne życie. Nie ma alternatywy: albo jesteś pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, albo nikim. Stalowym Szczurem. Ja wybrałem to drugie”.