Gra o tron miała zakończyć się kinowymi filmami. Twórcy ujawniają, dlaczego do tego nie doszło

fot. HBO

Showrunnerzy serialu Gra o tron, David Benioff i D.B Weiss w rozmowie z Wall Street Journal przyznają, że nie chcieli tworzyć 7. i 8. sezonu. Ich oryginalną wizją było stworzenie trzech kinowych filmów, które miały zakończyć historię z serialu. Czemu nie wyszło?

Gra o tron w kinie

Benioff mówi wprost: osoby decyzyjne w HBO nie były zainteresowane wprowadzeniem Gry o tron do kin. Przypominali mu, że HBO to oznacza Home Box Office, czyli innymi słowy coś do oglądania w domu. Dlatego po zakończeniu przeszli do Netflixa, który dawał im więcej elastyczności i swobody. Nigdy nie byli wielbicielami ówczesnych właścicieli HBO, którzy na przykład wymagali od nich kręcenia serialu pionowo, by dobrze się go oglądało na telefonie. Twierdzą, że ta relacja była bardzo dysfunkcyjna i to zabija każdy projekt.

Ich wysokobudżetowy serial sci-fi Problem trzech ciał wchodzi do Netflixa już w marcu 2024 roku. Wówczas przekonamy się, czy uda im się dobrze przenieść na ekrany kolejną książkę.