Harry Potter przechodzi z HBO GO do Netflixa. Kiedy premiera?

Harry Potter to popularna seria oparta na książkach J.K. Rowling. Do tej pory 8 filmów można było oglądać w HBO GO. Jak udało nam się ustalić, Harry Potter zniknie z oferty platformy streamingowej wraz z 31 maja.

Jednak młody czarodziej i jego kompani nie znikną całkowicie z polskiej sieci. Prawa do dystrybucji w VOD kupił Netflix. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie części mają mieć premierę w platformie już 15 maja 2020 roku.

Zatem to jedynie przejście z jednej platformy do drugiej, więc fani nadal będą mieć legalny dostęp do serii filmów.

