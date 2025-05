Nawet HBO i Max śmieją się z siebie. Szalone i absurdalne tłumaczenia zmiany nazwy

HBO Max

Reklama

Wczoraj platforma streamingowa Max zaskoczyła wszystkich, decydując się na powrót do starej nazwy. Już latem człon HBO powróci, co - jak tłumaczył prezes Warner Bros. Discovery - ma podkreślić "najwyższą jakość w mediach" i podkreślał unikalność marki. Tymczasem dział ds. marketingu wykorzystał sytuację, tworzą całą masę memów nawiązujących do tej nieoczekiwanej zmiany. Zobaczcie sami.

Dzielisz się hasłem do swojego Maxa? Nadchodzą "asertywne działania"

HBO Max - memy

Poniżej znajdziecie m.in. reakcję prezesa DC Studios, Jamesa Gunna, który nie ukrywał swojego zdziwienia nagłym powrotem do nazwy HBO Max. W tle słyszymy Petera Safrana, który informuje o ponownym rebrandingu.

- Boże, znowu to nazywamy HBO Max?!

Na oficjalnym koncie społecznościowym platformy Max pojawiło się również nagranie z równie zaskoczonym Johnem Ceną, ekranowym Peacemakerem. Prawdopodobnie większość internautów utożsami się z jego reakcją. Nagrano również wideo z Noah Wyle'em, gwiazdą serialu medycznego The Pitt.

Reakcja Johna Ceny na ponowną zmianę nazwy Zobacz więcej Reklama

Zobacz także: Co z Max i HBO? Odcinki tydzień po tygodniu, świetne historie i „jakość, jakość, jakość”