Dzielisz się hasłem do swojego Maxa? Nadchodzą "asertywne działania"

Jak tłumaczy JB Perrette, prezes ds. streamingu i gier Warner Bros. Discovery, jeszcze w 2025 roku rozpoczną się kolejne działania przeciwdziałające współdzieleniu kont. Począwszy od Stanów Zjednoczonych, zostaną wprowadzone rozwiązania, aby ludzie chcący korzystać z cudzego konta Max płacili. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu w USA wprowadzono nową funkcję umożliwiającą zaproszenie do gospodarstwa domowego dodatkowego członka. Na tym jednak nie koniec.

Pełne wdrożenie inicjatywy dot. współdzielenia haseł zajmie 12-18 miesięcy. Perrette wierzy, że zwiększy to liczbę subskrybentów Maxa. Strategia ma rozpocząć się od "bardzo delikatnego przekazu" w stronę osób, które korzystają z cudzych kont. W nadchodzących miesiącach będzie jednak "mocniejszy" i bardziej widoczny dla subskrybentów. Komunikaty dotyczące udostępniania haseł staną się "bardziej asertywne" w drugiej połowie 2025 roku i będą one rozsyłane aż do 2026.

Na przykładzie Ameryki Północnej: zgodnie z warunkami świadczenia usług Max, firma zastrzega sobie prawo do ograniczania kont, które naruszają zasady udostępniania haseł. Może więc modyfikować dostęp lub wyłączać funkcje, w tym ze względów bezpieczeństwa, aby ograniczyć wpływ udostępniania konta poza gospodarstwem domowym.

