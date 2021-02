He-Man and the Masters of the Universe - grafika z nowego serialu animowanego Netflixa

fot. materiały prasowe

He-Man and the Masters of the Universe to jeden z dwóch seriali animowanych o postaciach znanych z kultowej kreskówki i zabawek firmy Mattel. Ten projekt jest nową wizją mającą na celu trafienie do najmłodszego odbiorcy. To nie jest projekt Kevina Smitha zatytułowany Masters of the Universe: Revelation, który jest kontynuacją produkcji z lat 80. skierowaną do starszego odbiorcy.

Do sieci trafiła pierwsza grafika z tego pierwszego serialu, która pokazuje nową wizję na wizerunek He-Mana i jego kota bojowego. Serial jest tworzony animacją komputerową. Zobaczcie sami i oceńcie.

fot. Mattel

Za produkcję odpowiada Mattel Television. Bryan Q. Miller, znany z pracy przy Tajemnicach Smallville jest showrunnerem. Producentami wykonawczymi są Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Justice League, Batman Beyond) i Rob David.

He-Man and the Masters of the Universe - premiera w Netflixie jeszcze w 2021 roku, ale dokładna data nie została ujawniona. Nie wiemy, kiedy Netflix ruszy z promocją drugiego serialu, o którym zdecydowanie jest głośniej w mediach.