New World: Aeternum - już wkrótce powrót wydarzenia Siege of Sulfur

Już wkrótce w New World: Aeternum powróci wydarzenie o nazwie Siege of Sulfur. Kolejna jego edycja wystartuje 24 lutego i potrwa do 24 lutego. W tym czasie gracze będą mogli bronić jaj piaskala przed coraz bardziej wymagającymi falami żywiołaków siarki, a w zadaniu tym liczyć ma się przede wszystkim strategia oraz współpraca.

Siege of Sulfur - nagrody

Oczywiście za udział w Siege of Sulfur w New World: Aeternum będzie można zdobyć unikalne nagrody. Obejmują one między innymi skórki, przedmiot mieszkalny jajo piaskala, a także sprzęt skalowalny do 700 i 710 punktów wyposażenia. Ujawniono też, że standardowe nagrody nie są objęte żadnym dziennym limitem, także można zdobyć ich tym więcej, im więcej jaj uda się obronić przed przeciwnikami.

