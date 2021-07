He-Man i Władcy Wszechświata - najpotężniejsze postacie z kultowej kreskówki

fot. materiały prasowe

He-Man i Władcy Wszechświata to klasyka, kult i kawał naszego dzieciństwa. Wielu z Was na pewno oglądało przygody He-Mana, a być może nadal macie gdzieś figurki i pojazdy firmy Mattel, które pojawiały się w sklepach w trakcie emisji serialu animowanego w telewizji.

Na ekrany w końcu wchodzi kontynuacja przygotowana przez Kevina Smitha. Zanim siądziemy do seansu serialu Władcy wszechświata: Objawienie, przyjrzyjmy się bohaterom oryginału - przecież część z nich na pewno powróci. Które postacie produkcji są najpotężniejsze?

W serii animowanej zobaczyliśmy wiele postaci o rozmaitych zdolnościach i mocach. Choć pierwsze miejsce w rankingu wydaje się oczywiste, to reszta już niekoniecznie. Pod uwagę brane są też zabawki oraz film animowany The Secret of the Sword. Sprawdźmy, jakich wyborów dokonał portal CBR.com. Patrząc na nie, trudno się nie zgodzić z uplasowaniem określonych bohaterów i złoczyńców na danych miejscach rankingu.

He-Man i Władcy Wszechświata - ranking postaci