Wielkie kontrowersje wokół Odysei Nolana. Reżyser poproszony o przerwanie zdjęć

Zdjęcia do Odysei Nolana trwają, a produkcja przeniosła się niedawno na teren Sahary Zachodniej, gdzie przedtem kręcono m.in. Koło czasu od Amazona. Teren ten od lat jest obiektem kontrowersji terytorialnych i jest jednym z państw nieuznawanych (uznało je tylko 50 innych krajów). W teorii należy Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej, ale w praktyce tereny okupuje Maroko, które uznaje ten obszar za integralną część własnego państwa. Christopher Nolan został w efekcie poproszony o opuszczenie tego terytorium.

Do znanego reżysera zwróciły się władze Western Sahara International Film Festival, które wzywają Nolana do zaprzestania dalszych prac nad Odyseją w tym miejscu. W komunikacie napisano o "brutalnej represji, której lud Sahrawi doświadcza ze strony okupujących te tereny sił Maroka." Uznano, że reżyser świadome lub nie, ale jednak bierze udział w tym zjawisku. Western Sahara International Film Festival swoją prośbę argumentuje też faktem, że Maroko wypiera rdzenną ludność z tych terenów, której nie stać na tworzenie filmów samodzielnie, a potem udostępnia te tereny zagranicznym twórcom, co jest niesprawiedliwe i krzywdzące.

Deadline zwróciło się do Universal Pictures o komentarz, ale na razie nie otrzymało odpowiedzi.

Co wiemy o Odysei?

Film Odyseja oparty jest na klasycznej opowieści stworzonej przez Homera. Przedstawia losy Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej przez lata próbuje wrócić do rodzinnego królestwa. Na jego drodze bogowie stawiają liczne wyzwania i śmiertelnie niebezpieczne przeszkody. Bohater będzie musiał zmierzyć się z syrenami, cyklopem oraz konsekwencjami boskich ingerencji w ludzkie losy.

To monumentalne widowisko z budżetem sięgającym 250 milionów dolarów. Nolan planuje spędzić na planie ponad pół roku, a w obsadzie znalazły się największe gwiazdy. Według najnowszych doniesień film powstaje z myślą o dorosłej widowni i ma otrzymać wysoką kategorię wiekową.

Premiera w kinach w lipcu 2026 roku.