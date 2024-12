Masters of the Universe - Szkieletor obsadzony. Nie każdy będzie zadowolony z tego castingu...

Fot. Materiały prasowe

Jared Leto został oficjalnie obsadzony jako potężny złoczyńca Szkieletor w aktorskim filmie Masters of the Universe, który ma zadebiutować w 2026 roku. Informację przekazał portal Deadline. Wcześniej przeciekami o tym castingu podzielił się znany insider Jeff Snieder.

Jared Leto - informacje

Choć Jared Leto ma na koncie kilka chwalonych ról – Małe rzeczy, Requiem dla snu czy nagrodzony Oscarem występ w filmie Witaj w klubie – to przez wielu widzów jest kojarzony negatywnie przez udział w takich niesławnych projektach jak Morbius czy Legion samobójców. Wiele osób uważa, że zagrał jednego z najgorszych ekranowych Jokerów w historii, co nie działa na jego korzyść. Dlatego nie każdy będzie zadowolony z tego castingu.

Masters of the Universe - obsada i data premiery

W aktorskim filmie Masters of the Universe oprócz Jareda Leto zagrają również: Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Duncan i Kojo Attah jako Trip-Klop. W głównego bohatera, He-Mana, wcieli się Nicholas Galitzine. Fabuła jest na razie trzymana w tajemnicy.

Masters of the Universe ma mieć kinową premierę 5 czerwca 2026 roku.