The Boys - krótkometrażowy film wyjawia losy Butchera po 1. sezonie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. zrzut ekranu/AmazonPrime

Drugi sezon The Boys zadebiutował trzema odcinkami 4 września na Amazon Prime Video. Wzbudziło to wiele kontrowersji wśród fanów serialu, którzy oczekiwali, że na platformę streamingową trafi cały sezon. Mimo to nowe epizody spotkały się z pozytywnym przyjęciem.

Jednak widzowie zauważyli w nowych odcinkach, że nie została wyjaśniona kwestia tego, co się stało z Butcherem (Karl Urban) po wydarzeniach z końcówki pierwszego sezonu. Eric Kripke, twórca serialu, zapewniał, że odpowiedź na to pytanie poznamy w krótkometrażowym filmie, który miał zostać wyemitowany po finale drugiej serii. Okazuje się, że film trafił do sieci tuż przed emisją czwartego odcinka.

Film trwa 5 minut, w którym widzimy jak Butcher szukał pomocy u swojego dawnego przyjaciela, ale sprawy nie potoczyły się po myśli bohatera. Wideo wyjaśnia częściowo jego losy, pokazując wydarzenia, które rozgrywały się po spotkania Billy'ego ze swoją żoną, aż do zjednoczenia się z ekipą. Film krótkometrażowy, który zatytułowany jest Butcher: A Short Film możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1304076665274859522

Ponadto do sieci trafił zwiastun 4. odcinka, gdzie wydarzenia nabierają dynamiki, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1303775003792429056

Premiera 4. odcinka drugiego sezonu już 11 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się na Prime Video co tydzień.