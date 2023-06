HONOR wraca do Polski! Znamy ceny!

fot. HONOR

Na przywitanie z polskim rynkiem w ofercie znalazł się smartfon HONOR Magic5 Lite dostępny już w sprzedaży od połowy maja. Flagowce HONOR Magic5 Pro i składany model HONOR Magic Vs będą dostępne od trzeciego kwartału 2023.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi z faktu, że jesteśmy obecni na polskim rynku” – powiedział Tony Ran, President HONOR Europe. „Decyzja o wejściu na polski rynek odzwierciedla wiarę HONOR w jego wysoki potencjał. Już wkrótce zaczniemy dostarczać nasze innowacyjne produkty polskim konsumentom, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł doświadczyć magii smartfonów marki HONOR, a to dopiero początek naszej obecności w Polsce” – dodał Tony Ran.

HONOR Magic5 Pro – wyjątkowy flagowiec

Pierwszym modelem, który trafi do sprzedaży już wkrótce będzie HONOR Magic5 Pro, lider rankingu DXOMARK w kategorii „wyświetlacz" oraz zdobywca złotego wyróżnienia w kategorii „aparat". Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat główny 50 MP, wspierany przez algorytm HONOR Image Engine, znacząco poprawiający jakość wykonywanych fotografii. System HONOR Falcon pozwala na natychmiastowe zrobienie zdjęcia, zarówno w dzień, jak i w nocy. Funkcja AI Motion Sensing Capture umożliwia z kolei wybranie idealnego kadru na podstawie wielu zdjęć wykonanych 1,5s przed i po naciśnięciu przycisku migawki. Ponadto aparat wyposażony jest w 3,5 krotny zoom optyczny i 100-krotny cyfrowy.

Wzornictwo HONOR Magic5 Pro było inspirowane twórczością Antonio Gaudíego oraz pierwszym w historii zdjęciem czarnej dziury. Elegancki, dopasowany do dłoni ekran 6,81" z poczwórną krzywizną, oferujący jasność 1800 nitów oraz odświeżanie 120 Hz, to tylko wybrane zalety wyświetlacza flagowego modelu HONOR. W połączeniu z pojemną baterią 5100 mAh, czterordzeniowym procesorem Snapdragon 8 Gen 2, wspieranym przez osobne układy bezpieczeństwa oraz grafiki, systemem operacyjnym MagicOS 7.1, opartym na Androidzie 13 czy certyfikatem odporności IP68, czynią z HONOR Magic5 Pro wyjątkowego flagowca.

Urządzenie będzie dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 5499 zł, do wyboru w inspirowanych naturą kolorach: zielonym oraz czarnym. Więcej informacji na jego temat, w tym szczegółowa specyfikacja techniczna, znajduje się na stronie internetowej marki HONOR.

HONOR Magic5 Lite – korzystaj ze smartfona przez 2 dni bez ładowania

HONOR Magig5 Lite to lider kategorii „bateria" w ranking DXOMARK. Dzięki zastosowaniu ogniwa o pojemności 5100 mAh[1] pozwala na 29 godzin słuchania muzyki z YouTube Music, 24 godziny oglądania filmów na YouTubie, 19 godzin przeglądania TikToka, do 21 godzin korzystania z mediów społecznościowych czy do 11 godzin grania w gry[2]. Co więcej, zaledwie 30 minut ładowania pozwoli nawet na 12,5 godziny streamowania wideo[3].

Wytrzymałą baterię uzupełnia 120 Hz, zakrzywiony ekran AMOLED, wiernie odwzorowujący odcienie w szerokiej gamie barw, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 oraz system HONOR RAM Turbo, zwiększający dostępną pamięć 6 GB RAM o dodatkowe 5 GB. Ponadto urządzenie ma cienką, 7,9mm obudowę oraz potrójny aparat 64 MP, umożliwiający robienie szczegółowych zdjęć zarówno odległych obiektów, jak i dokładne zbliżenia.

Urządzenie będzie dostępne od 3 kwartału 2023 roku w nowej, atrakcyjnej sugerowanej cenie detalicznej 1599 zł, do wyboru w kolorach: zielonym oraz czarnym. Więcej informacji na jego temat, w tym szczegółowa specyfikacja techniczna, znajduje się na stronie internetowej marki HONOR.

HONOR Magic Vs, czyli dobrze się składa

HONOR Magic Vs jest niezwykle cienkim oraz lekkim, ważącym zaledwie 267g, składanym smartfonem. Gdy ekran jest złożony urządzenie jest niemal całkowicie płaskie i ma tylko 12,9 mm grubości, po rozłożeniu wymiar ten wynosi jedynie 6,1 mm. HONOR Magic Vs jest jedynym, składanym smartfonem, ważącym poniżej 270 g, w którym zastosowano baterię o pojemności 5000 mAh[4].

Za niewielką wagę oraz zmniejszoną grubość modelu odpowiada nowy, superlekki zawias, w którym zredukowano liczbę elementów konstrukcyjnych z 92 (w poprzedniej generacji) do zaledwie 4. Wynik ten osiągnięto bez poświęcania wytrzymałości, gdyż HONOR Magic Vs może wytrzymać do 400 000 zgięć, zgodnie z testami przeprowadzonymi przez TÜV Rheinland, co odpowiada ponad dziesięciu latom użytkowania przy wykonywaniu 100 zgięć dziennie.

HONOR Magic Vs wyposażone jest w 6,45" wyświetlacz zewnętrzny, a po rozłożeniu oferuje aż 7,9" ekran wewnętrzny. Zastosowany w urządzeniu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, zapewnia zwiększoną wydajność i wyższą efektywność energetyczną. Model ten działa pod kontrolą najnowszego systemu HONOR MagicOS 7.1 opartego na Androidzie 13 i został wyposażony w system potrójnego aparatu, zapewniający wyjątkowe zdjęcia, bez względu na warunki.

Urządzenie będzie dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 7499 zł za wersję w kolorze czarnym. Więcej informacji na jego temat, w tym szczegółowa specyfikacja techniczna. znajduje się na stronie internetowej marki HONOR.

[1] Typowa wartość. Pojemność nominalna to 5000 mAh.

[2] Dane z laboratorium HONOR, czas pracy na baterii może się różnić w zależności od nawyków oraz warunków korzystania.

[3] Dane z laboratorium HONOR, czas pracy na baterii może się różnić w zależności od nawyków oraz warunków korzystania.

[4] Typowa wartość. Pojemność nominalna to 4900 mAh.