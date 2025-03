Samsung Odyssey i rewolucja 3D w monitorach gamingowych

fot. Samsung

Nowe modele mają zrewolucjonizować doświadczenia zapalonych graczy i ułatwić pracę profesjonalistom.

Odyssey 3D: graj w trójwymiarze bez okularów

Flagowy model Odyssey 3D (G90XF) to 27-calowy monitor wykorzystujący technologię śledzenia wzroku i soczewkę lentikularną, tworzącą efekt głębi bez potrzeby zakładania okularów. Dzięki współpracy z twórcami gier oraz funkcji AI konwertującej treści 2D na 3D, użytkownicy mogą „ożywić” nawet starsze produkcje. Monitor oferuje również:

Częstotliwość odświeżania 165Hz i czas reakcji 1ms ,

i czas reakcji , Kompatybilność z AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-SYNC ,

i , Podświetlenie Edge Lighting synchronizujące kolory z rozgrywką.

Samsung nawiązał partnerstwa z studiami Nexon (The First Berserker: Khazan) i Neowiz (Lies of P), aby optymalizować efekty 3D. Firma zapowiada też współprace z kolejnymi deweloperami.

Odyssey OLED G8: najszybszy monitor 4K na rynku

Model OLED G8 (G81SF) dostępny w wersjach 27" i 32" to pierwszy monitor z ekranem 4K 240Hz i matrycą QD-OLED. Dzięki technologii VESA DisplayHDR TrueBlack 400 oraz gęstości aż 166 PPI (27") zapewnia niespotykaną szczegółowość i kontrast. Innowacyjny system chłodzenia OLED Safeguard+ chroni przed wypaleniem pikseli, a stylowa metalowa konstrukcja z podświetleniem Core Lighting+ pasuje do każdego gamingowego setupu.

Odyssey G9: ultraszeroki gigant dla graczy

Ogromny, bo aż 49-calowy Odyssey G9 (G91F) z krzywizną 1000R to idealny wybór dla miłośników immersji. Ekran Dual QHD oferuje:

Częstotliwość 144Hz i czas reakcji 1ms ,

i czas reakcji , HDR10+ GAMING i certyfikat VESA DisplayHDR 600 ,

, Funkcje wielozadaniowe Picture-by-Picture i Auto Source Switch+.

ViewFinity S8: funkcjonalność dla profesjonalistów

Potężny 37-calowy ViewFinity S8 (S80UD) to największy monitor 4K Samsunga przeznaczony do pracy. Wyposażono go w:

Ergonomiczną podstawę z certyfikatem TÜV Rheinland,

z certyfikatem TÜV Rheinland, Port USB-C 90W i przełącznik KVM ,

i przełącznik , Możliwość odwzorowania miliarda kolorów.

Dostępność nowych monitorów Samsung

Przedsprzedaż nowych urządzeń Odyssey i ViewFinity wystartuje 31 marca na stronie:

Nowe monitory Odyssey to milowy krok w ewolucji gamingowego sprzętu. Łączymy najnowsze technologie z potrzebami graczy i twórców

– podkreśla, wiceprezes Samsung Electronics.