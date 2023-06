Wiedźmin - zagraniczni fani odkryli polski film z Michałem Żebrowskim. Są zachwyceni

materiały prasowe

To nie pierwszy raz, kiedy polski Wiedźmin zostaje odkryty przez zagranicznych fanów. Głośna była sytuacja kilka lat temu, kiedy na chwilę przed premierą wiedźmińskiej adaptacji Netflixa, stworzono fałszywe pirackie kopie tego serialu i zamieszczono tam właśnie film Wiedźmin w reżyserii Marka Brodzkiego z 2001 roku.

Teraz sytuacja jest jednak inna, bo też inne są nastroje. Na Reddicie na jednym z większych kanałów poświęconych Wiedźminowi, fani ponownie odkryli film/serial z udziałem Michała Żebrowskiego i są nim albo szczerze zachwyceni i piszą o znacznie lepszym wykonaniu poszczególnych aspektów względem amerykańskiej wersji, albo po prostu mamy do czynienia z ironicznymi wpisami, pobłażliwie traktującymi zarówno filmową, jak i serialową wersję. W każdym razie, kanał zdominowany został przez Żebrowskiego i resztę ekipy, a tematy wokół nadchodzącego 3. sezonu serialu Wiedźmin są tam praktycznie nieobecne.

Reddit

Wśród bardziej ironicznych wpisów mamy takie, jak choćby zachwyt nad sceną, w której Hexer (stosują niemieckie tłumaczenie) staje się niewidzialny. Jeden z fanów nazwał to szczytem możliwości kinematografii, a reszta mu wtórowała twierdząc, że był to jeden z wybitniejszych momentów nie tylko tej produkcji, ale w ogóle całej sztuki filmowej. Chwalone są efekty CGI (szczególnie Złoty Smok), a nawet pojawiają się chęci fanów na to, żeby zagrać w grową kontynuację przygód Hexera. Jeśli zaś chodzi o ulubione postacie, to oprócz oczywiście Geralta w wykonaniu Żebrowskiego, dużą sympatią obdarzona została postać Adeli (w tej roli Agnieszka Sitek), Toruviel w wykonaniu Agnieszki Dygant, ale też młoda aktorka wcielająca się w Ciri. Uznano bowiem, że oddaje ona wyobrażenia czytelników z lektury. Zachwyty są też nad balladami Jaskra i chwalony jest głos Zbigniewa Zamachowskiego.

Polski Wiedźmin trafił zatem do nowego grona odbiorców, bo też trzeba zauważyć, że grupa na Reddicie liczy sobie prawie milion użytkowników.

