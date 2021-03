Hydra i T.A.R.C.Z.A. powrócą w MCU? Kevin Feige odpowiada

Źródło: Marvel

Hydra i T.A.R.C.Z.A. to dwie organizacje, które miały ogromne znaczenie na początku Kinowego Uniwersum Marvela. Jednak pierwsza z nich została ostatni raz wspomniana w kinie w widowisku Avengers: Czas Ultrona, gdzie szybko rozprawiono się z jej członkami. Natomiast druga z organizacji upadła ostatecznie w produkcji Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Prezes Marvel Studios w czasie konferencji serialu Falcon i Zimowy Żołnierz został zapytany o możliwy powrót Hydry i T.A.R.C.Z.Y. do MCU. Producent odpowiedział, że zawsze tworząc MCU kierują się tym, co znajduje się na kartach komiksów Marvela, a tam na przestrzeni lat organizacje odchodziły i powracały, czasem w innej formie. Jak zaznaczył istnieją nowe instytucje, takie jak SWORD, którą widzieliśmy w WandaVision, więc zawsze jest jakaś nieodłączna potrzeba tworzenia zewnętrznych lub podejrzanych organizacji w MCU.

Źródło: Disney

Feige odniósł się również do kwestii tworzenia seriali i ich potencjalnych kolejnych sezonów. Stwierdził, że tak naprawdę podchodzą do produkcji Disney+ jak do filmów i chcą je zrobić dobrze, a potem będą obserwować jaki jest potencjał w historii na kolejną serię, czy jednak może warto wykorzystać dane postacie na dużym ekranie.