Lista 25 najbardziej inspirujących filmów na 2025. Nowy rok zaczniecie z motywacją i przytupem

fot. United Artists/Columbia Pictures

Reklama

Nowy rok to zawsze dobra okazja do podjęcia pewnych fundamentalnych decyzji i wdrożenia zmian do swojego życia. Czy chodzi o stworzenie i trzymanie się nowej diety, częstsze uczęszczanie na siłownię albo postanowienie, aby w tym roku przeczytać więcej książek, zagrać w więcej gier lub obejrzeć więcej filmów i seriali. Przywitaliśmy już 2025 rok, ale wątpię, że każdy zrobił to w takim samym stylu i z nastawieniem.

Naprzeciw temu postanowił wyjść serwis Rotten Tomatoes, który przygotował listę 25 najbardziej inspirujących filmów, które byłyby idealne do rozpoczęcia nowego roku. Wedle wyszczególnionych przez nich kategorii pojawiły się tu produkcje, które mogą pomóc w:

poszukiwania nowych przygód (miejsca 25-21);

zachęceniu do nauki nowych umiejętności (miejsca 20-17);

przypominaniu o życiu chwilą (miejsca 16-13);

poprawieniu stanu mentalnego (miejsca 12-9);

inspirowaniu do podążania za aspiracjami zawodowymi (miejsca 8-5);

budowaniu zdrowych nawyków (miejsca 4-1).

Poniższa lista nie jest rankingiem, a numeracja została wprowadzona celem łatwiejszego manewrowania po kategoriach.

Na liście znajdują się zarówno nowe, jak i starsze produkcje, bo chociaż przywitaliśmy już nowy rok, to nie można zapominać o wszystkich tych, które były przed.

Lista 25 najbardziej inspirujących filmów na 2025 rok