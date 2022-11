Indiana Jones jako serial. Pierwsze informacje o planach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb.com

Jak donosi Variety, powołując się na swoje źródła, platforma Disney+ chce zrobić serial Indiana Jones. Aktywnie ruszyły wstępne prace, by do tego doprowadzić. Źródła portalu twierdzi, że Disney oraz Lucasfilm odbywają ogólne spotkania ze scenarzystami, aby znaleźć odpowiednią osobę. Poszukiwania scenarzysty wciąż trwają.

Indiana Jones jako serial

Z uwagi na to, że wspomniane poszukiwania dopiero się rozpoczęły na ten moment nie wiadomo, czy serial miałby być prequelem, spin-offem o innej postaci czy kontynuacją kinowej serii. Nie wiadomo, jak dokładnie będzie z nią związany. Nie ma więc też szczegółów fabuły ani żadnych konkretnych informacji.

Według źródeł Variety Disney szuka różnych pomysłów na to, by Indiana Jones jako seria była jakoś kontynuowana. Stąd pomysł na serial, ale niewykluczone, że wymyślą też coś dla kina. Na razie są to ogólne plany na poszukiwanie pomysłu, bo wszyscy wiemy, że Indiana Jones 5 to pożegnanie Harrisona Forda z rolą archeologa. Nie wiadomo więc w jakim kierunku to może pójść.

Lucasfilm odmówił komentarza portalowi Variety, więc niczego nie zdementowali.

Przypomnijmy, że to nie będzie pierwszy serial o Indiana Jonesie. W latach 90. George Lucas stworzył popularną produkcję pod tytułem Kroniki młodego Indiany Jonesa. W młodego bohatera wcielał się Sean Patrick Flanery. Natomiast George Hall grał już sędziwego archeologa. Popularny serial doczekał się dwóch sezonów i czterech odcinków specjalnych.

Indiana Jones 5 - premiera w kinach w 2023 roku.