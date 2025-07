Najlepsze książki science fiction XXI wieku: Projekt Hail Mary wysoko w rankingu, zwycięzcę znacie wszyscy

Instagram/Jeff Brown

Które książki science fiction z XXI wieku są najlepsze? Wygląda na to, że mamy ostateczną odpowiedź na to pytanie, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze ćwierćwiecze obecnego stulecia. Czytelnicy serwisu Goodreads wybrali najwybitniejsze dzieła sci-fi z ostatnich 25 lat, przy czym głosowali jedynie na powieści klasyfikowane przez nich w podgatunku "hard". Mimo to udało im się stworzyć ranking będący reprezentatywnym dla całej konwencji.

Przypomnijmy, że "twarda" fantastyka naukowa to termin używany do opisu literatury kładącej szczególny nacisk na naukową dokładność, realizm technologiczny i zgodność z aktualnym stanem wiedzy. Choć niektóre wybory użytkowników portalu możemy uznać za kontrowersyjne (także w materii samej klasyfikacji gatunkowej), powstała dzięki ich głosom lista z całą pewnością lepiej wpisuje się w tradycję science fiction niż inne zestawienie tego typu, w którym sci-fi nazbyt często miesza się z fantasy czy horrorem.

Warto podkreślić bardzo wysoką pozycję książki Projekt Hail Mary, której adaptacja wejdzie do kin na początku przyszłego roku. Nie zabrakło także powieści ze słynnego już cyklu Wspomnienie o przeszłości Ziemi autorstwa Cixina Liu. Zwycięzcą okazało się jednak inne dzieło, którego ekranizacja również podbiła serca wielu miłośników popkultury.

Najlepsze książki science fiction XXI wieku - ranking

60. „Rozgwiazda" – Peter Watts Akcja powieści dzieje się na Grzbiecie Juan de Fuca, fragmencie systemu grzbietów śródoceanicznych położonym w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Potężna korporacja wybudowała tam sieć podwodnych baz w celu pozyskiwania energii geotermalnej. Obiekty obsługiwane są przez specjalnie zmodyfikowane załogi – ludzi poddanych zabiegom przystosowującym ich do przebywania pod wodą, w niezwykle trudnych warunkach olbrzymiego ciśnienia i wahań temperatury. Ryfterzy – bo tak zwykło się ich określać – mają niespotykaną umiejętność oddychania pod wodą. Szkopuł w tym, że jedynymi osobami, które mogą pracować w takich warunkach, są cierpiący na poważne zaburzenia psychiczne, a także wykolejeńcy, przestępcy seksualni czy narkomani…

