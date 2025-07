Ballerina – usunięta scena nadaje sens Johnowi Wickowi. Tłumaczy jego działania

fot. materiały prasowe

Jeden wątek w filmie Ballerina był krytykowany, ponieważ reżyser Len Wiseman pozostawił niedopowiedzenie, które dla wielu było dziurą logiczną. Dlaczego na koniec John Wick udał się za Eve na życzenie szefowej Ruska Roma? Film tego nie wyjaśnił kompletnie. A biorąc pod uwagę, że fabuła osadzona jest pomiędzy Johnem Wickiem 3 a Johnem Wickiem 4, dla wielu widzów nie miało to sensu. Okazuje się, że istnieje racjonalne wyjaśnienie – i nawet je nakręcono – ale niestety z niewiadomych przyczyn podjęto decyzję o jego usunięciu.

Ballerina – usunięta scena z Johnem Wickiem

Ta usunięta scena pokazuje, że gdy John Wick, zgodnie z umową z Ruska Roma, dostał od nich bezpieczny transport, kazano mu w ramach spłaty przysługi podążyć za Eve, by rozwiązać bieżący problem. Jak widzimy, nie była to prośba, a Wick nie miał za bardzo wyboru – co tłumaczy jego niechęć do definitywnego rozprawienia się z Eve. Krótka scena nadałaby motywacji Wickowi w filmie i nie pozostawiłaby pola na spekulacje i krytykę. Jak Wy oceniacie ten motyw?

Ballerina – box office

Niestety film Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka nie osiągnął sukcesu komercyjnego, pomimo dobrych opinii widzów i krytyków. 131 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów (zwiększonym przez dokrętki) nie pozwoli na zwrot kosztów. Dlatego po emisji kinowej akcyjniak zostanie uznany za klapę. Szansa jest na to, że okaże się sukcesem dopiero podczas sprzedaży w VOD oraz sprzedaży praw do emisji w telewizji w wielu krajach świata.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka w USA jest już dostępna w serwisach streamingowych. Nadal nie jest znana data premiery w Polsce.