Jak oglądać Mistrzostwa Świata w rozdzielczości 4K?

fot. materiały prasowe

Kanał TVP 4K oficjalnie wystartował wczoraj o godzinie 15 wraz ceremonią otwarcia imprezy w Katarze i pierwszym meczem pomiędzy gospodarzami mistrzostw a reprezentacją Ekwadoru. TVP 4K będzie nadawane przynajmniej do 18 grudnia, czyli dnia meczu finałowego, a następnie znów zostanie wyłączony do czasu kolejnej wielkiej imprezy piłkarskiej – Euro 2024, do której również prawa ma TVP.

Niestety, TVP 4K nie jest dostępne dla każdego. Po pierwsze, transmisje w ultrawysokiej rozdzielczości nie są dostępne w internetowym streamingu. W sieci mecze możemy jednak obejrzeć na kanale TVP Sport, który strumieniuje obraz w rozdzielczości HD.

Brak strumieniowania w 4K prawdopodobnie podyktowany jest parametrami technicznymi, jak choćby przepustowość serwerów TVP, które kilka razy przechodziły ciężkie chwile podczas wydarzeń sportowych cieszących się wysokim zainteresowaniem widzów.

TVP 4K dostępne jest w telewizji naziemnej na multipleksie testowym DVB-T2/HEVC (znanym też jako MUX 6) i do odbioru wymaga oczywiście telewizora oraz anteny zgodnej ze standardem DVB-T2/HEVC. TVP 4K zajmie LCN 36.

Dostęp do TVP 4K mają także abonenci platformy Canal+ oraz sieci kablowych i telewizji internetowych od takich dostawców, jak między innymi: Vectra, Multimedia Polska, Jambox, Telewizja Światłowodowa, Elsat (wszystkie z Grupy Vectra), Orange TV, Toya, Inea, T-Mobile, Avios, Promax, JMDI, Telpol/Joy TV i Telewizja Kablowa Chopin.

We wtorek 22 listopada swój pierwszy mecz w grupie C rozegra na Mistrzostwach Świata reprezentacja Polski. Mecz Meksyk-Polska rozpocznie się o godzinie 17:00.