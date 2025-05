Fot. Materiały prasowe

Nicolas Cage w rozmowie z portalem Entertainment Weekly opowiedział o treningu do filmu Surfer. Aktor nie tylko miał niewiele czasu na lekcje surfingu przed rozpoczęciem zdjęć w Australii, ale także musiał walczyć z siłami natury i nie zawsze wychodził z tego starcia zwycięsko. „Surfowałem, ale za każdym razem, gdy próbowałem, byłem roznoszony na kawałki” wspomina Cage. Aktor wyznał, że jeden raz był naprawdę blisko śmierci.

Nicolas Cage „mógł umrzeć” ćwicząc do tego filmu

Co się wydarzyło? Na planie Surfera zdarzył się wypadek. „Surfowałem na Sunset Beach. Kiedy próbowałem się uczyć, mój nauczyciel dał mi krótką deskę. Powiedziałem mu, że chcę longboarda” zaczął swoją opowieść Nicolas Cage. Jak się jednak okazało, inny rodzaj sprzętu niewiele mu pomógł. „Uderzyły go” fale oceanu i nagle jego kompani jedyne, co widzieli, to trójkątny wierzchołek jego deski, wystający z wody. „Powiedzieli mi, że widzieli moją deskę, była w pozycji, którą nazywają nagrobkiem” wyjaśnił.

„Mogłem umrzeć. Teraz mam małe dziecko i nie wiem, czy chcę to nadal robić” podsumował aktor, choć nie wyklucza, że kiedyś da surfingowi drugą szansę.

Surfer: zwiastun nowego filmu Nicolasa Cage'a

Surfera można oglądać od 2 maja 2025 roku w polskich kinach. Dajcie znać, czy wybieracie się na seans!