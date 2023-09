Nowy Bond - kto wyreżyseruje film? Ten faworyt miał na koncie film o X-Menach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Pictures

Nowa plotka o kandydacie do reżyserii przygód Jamesa Bonda pochodzi od Daniela Richtmana, którego doniesienia zawsze się sprawdzają i przeważnie się potwierdzają. Twierdzi on, że faworytem producentki serii, Barbary Brocolli do reżyserii najnowszej odsłony jest Matthew Vaughn. Znamy go z tak dobrze ocenianych filmów rozrywkowych jak X-Men: Pierwsza klasa, Kick-Ass, Kick-Ass 2 oraz seria Kingsman.

Dochodziło już do spotkań producentki z reżyserami. Wczesniej spotkała się z wielkim fanem serii, który marzy o zajęciu się Bonden, czyli Christopherem Nolanem. Jednakże on oczekuje kreatywnej swobody w każdym aspekcie tworzenia filmu, a Brocolli jest znana z tego, że chce kontrolować wszystko, więc nie ma dużych szans na to, że padnie na niego.

Potencjalna data premiery filmu oraz start pracy nie są znane.

Nowy Bond - faworyci do roli wg bukmacherów

Tacy aktorzy mają ich zdaniem szansę.