Ben Grimm w... randkowym reality show? Ta scena została wycięta z Fantastycznej 4!

Marvel podzielił się nowym wideo z Fantastycznej 4: Pierwsze kroki - tym razem jest to wycięta z ostatecznej wersji filmu scena, w której Ben Grimm bierze udział w programie randkowym.

Oprócz tego, Richard Summers-Calvert opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcia w kostiumie Stwora na planie Fantastycznej 4.

Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki jest już dostępny do obejrzenia w kinach w całej Polsce.