Predator: Strefa Zagrożenia bez ludzi. Nowe szczegóły

fot. materiały prasowe

Reklama

Na San Diego Comic-Con odbył się panel kinowego filmu Predator: Strefa zagrożenia. Już pierwszy zwiastun sugerował jedno: będzie to film bez udziału ludzi, bo bohaterami są androidka i kosmiczny łowca. Potwierdzono to podczas panelu z udziałem obsady widowiska w reżyserii Dana Trachtenberga.

Predator: Strefa zagrożenia bez ludzi

Elle Fanning tak skomentowała kwestię braku ludzi:

– Ta historia ma wiele serca i emocji. Predator: Prey też to miało, ale to, co nadaje Strefie zagrożenia wyjątkowości, to brak ludzi w tym filmie. Gram syntetyczną androidkę, a Dimitrius wciela się w Predatora. Pomiędzy tymi dwiema, zupełnie do siebie niepasującymi postaciami, tworzy się nietypowa przyjaźń. Zdradzę jednak, że gram dwie role – wcielam się w dwie postacie.

Aktorka dodała, że Dan Trachtenberg chciał jak najwięcej rzeczy robić praktycznie, nie opierając się wyłącznie na efektach komputerowych i green screenie. Widzowie mają zobaczyć dużo praktycznych efektów specjalnych oraz wykorzystanie przepięknych krajobrazów Nowej Zelandii, znanych z Władcy Pierścieni.

Tak opisała rolę Thii:

– On mówi w innym języku, a Thia jest tam po to, by w wielu sprawach być jego przewodniczką i kumpelką. Myślę, że ona również pragnie – między innymi – szacunku, podobnie jak Dek pragnie tego od swoich bliskich. Dlatego zostaje jego towarzyszką, małą kumpelą i bardzo podoba mi się, że jej osobowość jest zupełnie inna niż u androidów, których widzieliśmy w innych filmach. Super było pracować z Danem nad ukształtowaniem tej postaci i jej pozytywnego nastawienia. Uwielbiam ekranową relację tych dwojga, ponieważ – jak zobaczycie – Thia jest popsuta w wielu miejscach, a Dek to najsłabszy członek swojego klanu. Fajnie więc wygląda, jak dwoje wyrzutków łączy siły.

Predator: Strefa zagrożenia Zobacz więcej Reklama

Predator: Strefa zagrożenia – pierwsze 15 minut

Wszyscy byli zachwyceni tym, jak genialnie wyglądało pierwsze 15 minut filmu. Podkreślano emocjonalną głębię, której nikt się nie spodziewał, oraz kapitalny klimat opowiadania historii z perspektywy Predatorów i ich tradycji. To intrygujące i zaskakująco dobre wprowadzenie do świata bohaterów – bez ludzi. Chwalono dbałość o szczegóły, z jaką Dan Trachtenberg zbudował cały świat, oraz wizualną jakość i wiarygodność emocjonalną. Wygląda to po prostu bardzo dobrze.

Wszystko zaczyna się od sceny dwóch braci Predatorów – starszego Kweia i młodszego Deka (głównego bohatera historii), którzy walczą. Dek jest postrzegany przez brata i ojca jako najsłabsze ogniwo w plemieniu. Pada informacja, że młodszy musi wybrać swoją zwierzynę na pierwsze polowanie, by coś zmienić. Gdy chwilę później pojawia się ich ojciec, pyta Kweia, dlaczego nie zabił brata – jego zdaniem Dek jest bezużyteczny. Ojciec zniewala chłopaka i zakłada mu kajdany. Kwei jednak ratuje Deka i dochodzi do konfrontacji z ojcem. Wybucha walka, którą starszy brat przegrywa, ale udaje mu się wsadzić Deka do statku. Wysyła go na planetę, gdzie ten ma znaleźć ostatecznego drapieżnika alfa i go zabić – by udowodnić nawet ojcu, że jest godny.

Zwiastun Predator: Strefa zagrożenia

Na planecie Kalisk Dek poznaje Thię, androidkę graną przez Elle Fanning. Bohater decyduje się zabrać ją ze sobą – zakłada ją na plecy jak plecak i wyrusza na polowanie.

Premiera w listopadzie w kinach.