Mort: szykuje się kolejna reedycja Świata Dysku z nową okładką

Prószyński i S-ka

Reklama

Wydawnictwo Prószyński i S-ka kontynuuje wydawanie powieści ze Świata Dysku w nowej szacie graficznej, przeznaczonej dla nowego pokolenia czytelników. Jedno jest niezmienne - błyskotliwy humor Terry'ego Pratchetta i świetne tłumaczenie Piotra W. Cholewy.

ŚMIERĆ też potrzebuje wakacji. A wtedy na jego miejsce wyznacza niedoświadczonego chłopca. Co może pójść nie tak... o tym właśnie opowiada Mort, kolejna z reedycji powieści Terry'ego Pratchetta ze Świata Dysku.

Mort ma się ukazać 18 września. Książka zostanie wydana w twardej oprawie i będzie liczyć 344 stron.

Mort - opis i okładka książki

Źródło: Prószyński i S-ka

Czasem nawet śmierć potrzebuje wakacji – a na świecie Dysku, jedynej płaskiej ziemi we wszystkich wszechświatach, kościsty strażnik klepsydry życia uświadamia sobie, że tylko jedno może dać mu chwilę wytchnienia: terminator. Wybiera więc sobie Morta – chłopca gorliwie pragnącego zdobyć wiedzę, której stanowczo posiadać nie powinien.

Wprawdzie Mort szybko opanowuje tajniki przechodzenia przez ściany, jednak nauka obiektywizmu to całkiem inna sprawa. Zwłaszcza kiedy życie, po które został wysłany, należy do pięknej, młodej księżniczki. W związku ze zmianą biegu losu rzeczywistość chwieje się w posadach. A że Śmierć wyruszył w podróż, by poznać rozkosze śmiertelnych, to właśnie Mort, z pomocą niezbyt kompletnego maga imieniem Cutwell oraz adoptowanej i pełnej entuzjazmu córki Śmierci, musi naprawić przyszły tor historii – zanim Dysk się przekręci…