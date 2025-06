James Cameron chce pokazać historię Hiroshimy? "Nie interesuje mnie moralizowanie"

fot. youtube.com/Comicbook.com

We wrześniu 2024 roku James Cameron nabył prawa do książki Ghosts of Hiroshima Charlesa Pellegrino, opowiadającej historię mężczyzny, który przeżył oba atomowe wybuchy w Hiroszimie i Nagasaki, i potwierdził, że osobiście wyreżyseruje ten projekt. Cameron, który spotkał Tsutomu Yamaguchiego – jednego z ostatnich świadków tych wydarzeń – zobowiązał się opowiedzieć jego historię, by pamięć o tragedii nie zaginęła. W wywiadzie dla Deadline wytłumaczył, dlaczego tak zależy mu na przedstawieniu tej tragedii.

Co o swoim nowym projekcie opowiedział James Cameron?

Podczas wywiadu reżyser wytłumaczył swoją fascynację bronią nuklearną:

Fascynowałem się tym od czasów liceum, kiedy przeczytałem książkę Johna Herseya Hiroshima. To była cienka książka, w której po prostu relacjonował to, co widział on sam i jego rozmówcy. Nie pamiętam dokładnie, jak udało mu się tam dostać, ale to było jedno z niewielu dostępnych wtedy źródeł na temat Hiroszimy. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie jako na młodym człowieku, a potem zacząłem sam zgłębiać temat broni nuklearnej. Jak działają? Co robią z otoczeniem? Wiedziałem, że mamy do czynienia z falą uderzeniową, efektem błysku, promieniowaniem natychmiastowym… a potem oczywiście z opadem radioaktywnym

Zapytany, na czym konkretnie będzie chciał skupić się w filmie, Cameron odpowiedział, że jego celem jest przedstawienie samego dnia zrzutu bomb i przedstawienie ich bezpośrednich konsekwencji. Zapytany o to, czy pokaże też różne inne brutalne odcienie wojny na Pacyfiku, reżyser zaprzeczył. Swoją decyzję uargumentował tak:

Nie chcę wchodzić w politykę — czy bomba powinna była zostać zrzucona, czy nie, czy Japonia na to „zasłużyła” przez swoje czyny, czy też nie. Nie interesuje mnie moralizowanie i upolitycznianie. Chcę po prostu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło — niemal tak, jakbyśmy mogli się tam znaleźć, przeżyć to i zobaczyć wszystko na własne oczy.

Cameron podkreślił, że w szczególności zależy mu na przypomnieniu ludziom, jakie szkody broń atomowa jest w stanie zrobić. Chce w ten sposób wskrzesić pamięć o tych wydarzeniach i pozostawić ostrzeżenie dla młodszych pokoleń.