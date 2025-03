fot. materiały prasowe

Reklama

Gabriel Macht w końcu powraca do roli Harveya Spectera w nowym odcinku serialu Suits L.A. zatytułowanym Batman Returns. Do sieci trafiły oficjalne zdjęcie i zwiastun zapowiadające to wydarzenie. To pierwszy występ aktora jako Harvey Specter od zakończenia hitu W garniturach.

Harvey Specter powraca

Z wcześniejszych informacji fabularnych wiemy, że Harvey Specter zna się z Tedem Blackiem, w którego wciela się Stephen Amell. Gabriel Macht odegra większą rolę – pojawi się jako Harvey w aż trzech odcinkach. Szczegóły fabuły jego wątku nie są jednak znane.

Za sterami serialu ponownie stoi Aaron Korsh, twórca W garniturach. Serial jest już emitowany w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment data premiery w Polsce nie jest znana. Wyniki oglądalności są jednak niezłe, więc jeśli ten trend się utrzyma, istnieje szansa na więcej.

Suits: L.A. – o czym jest serial?

Serial Suits: L.A. opowiada o Tedzie Blacku i grupie prawników z jego kancelarii w Los Angeles. Specjalizują się oni w reprezentowaniu największych i najbardziej wpływowych klientów, a ich kluczowym obszarem działalności są sprawy z zakresu prawa rozrywkowego i kryminalnego. Jednak kancelaria przeżywa kryzys, co zmusza Teda do przyjęcia roli, której unikał przez całą swoją karierę.