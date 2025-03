Sztuczna Inteligencja na prawdziwych neuronach

fot. Cortical Labs

Niekonwencjonalna forma sztucznej inteligencji nabiera kształtów w nieprecyzowanym laboratorium w australijskim Melbourne. Cortical Labs zaprezentowało CL1 – komputer AI, który łączy prawdziwe ludzkie komórki mózgowe z krzemem w iście cyberpunkowym stylu. Twórcy reklamują go jako „pierwszy na świecie skomercjalizowany komputer biologiczny”.

Na pierwszy rzut oka CL1 wygląda jak dość niekonwencjonalny stacjonarny komputer PC z niedużą obudową. Ale na tym podobieństwa się kończą. Wewnątrz CL1 znajdują się setki tysięcy laboratoryjnie wytworzonych ludzkich neuronów, które wyhodowane zostały z komórek macierzystych pochodzących z pobranych próbek krwi.

Neurony tworzą sieci na krzemowym „czipie” połączone z systemem komputerowym, co umożliwia im odbieranie danych, przetwarzanie tych informacji oraz generowanie wyników poprzez wyładowania neuronowe. Inżynierowie opisują te sieci jako stale ewoluujący organiczny komputer, który uczy się szybko i elastycznie.

Brett Kagan, dyrektor naukowy Cortical Labs, wyjaśnił ABC News, że koncepcja ta wykorzystuje bezpośrednio biologiczne komórki mózgowe, zamiast próbować sztucznie odtworzyć sieci neuronowe w kodzie programistycznym. Było to kluczowe, biorąc pod uwagę, że biologiczne mózgi nadal pozostają jedynymi systemami o prawdziwie uogólnionej inteligencji.

Chociaż CL1 nie może jeszcze zastąpić najnowocześniejszej sztucznej inteligencji w ogólnych zadaniach, jego twórcy twierdzą, że biologiczne neurony mogą być przydatne w zadaniach takich jak badania medyczne i obliczenia o bardzo niskiej mocy. Kluczową zaletą jest tutaj zdolność neuronów do szybkiego uczenia się, co sprawia, że są w stanie wyciągać intuicyjne wnioski z ograniczonych danych szybciej niż obecna sztuczna inteligencja.

Efektywność energetyczna biologicznych neuronów jest kolejnym potencjalnym plusem w porównaniu do niesamowicie wysokiego zużycia energii przez typowe modele sztucznej inteligencji. Kagan zauważył, że CL1 działa na zaledwie kilku watach.

Na razie wygląda na to, że komputer CL1 jest bardziej platformą, którą naukowcy i firmy technologiczne mogą wynająć do przeprowadzenia eksperymentów przed opracowaniem faktycznie przydatnych aplikacji.

Można wypożyczyć te systemy, aby przeprowadzić własne eksperymenty. Cortical Labs oferuje je jako „Wetware-as-a-Service” (WaaS), gdzie klienci mogą kupić czas na chipach i uzyskać do nich zdalny dostęp, jak w przypadku chmury obliczeniowej. Mogą również od razu zakupić jednostki CL1.

Cortical Labs w 2022 roku odniosło sukces i wyszkoliło 800 tysięcy neuronów do grania w Ponga. Teraz liczą na to, że innowatorzy wykorzystają ich dzieło w niewyobrażalny dotąd sposób.

Jednak nie wszyscy są w pełni przekonani do twierdzeń Cortical Labs. Ernst Wolvetang z University of Queensland, który rozmawiał z ABC News, powiedział, że chociaż był pod wrażeniem pracy, ostrzegł, że dwuwymiarowe warstwy neuronów firmy są stosunkowo uproszczone w porównaniu do skomplikowanych sieci występujących w ludzkim mózgu.

Istnieje również etyczna strona wykorzystania neuronów, które zasadniczo są przecież częścią składową ludzkiego mózgu. Co na przykład, jeśli te komórki faktycznie mają jakąś formę świadomości? Cortical Labs nie odrzuca tych obaw. Poważnie podchodzą do ryzyka związanego ze świadomością lub czuciem, konsultując się z ekspertami w dziedzinie bioetyki. Jak ujął to Kagan, „nie chcą tworzyć cierpienia w probówce”.