Joe Exotic - zdjęcie z planu Johna Camerona Mitchella wcielającego się w króla tygrysów

fot. Netflix

Joe Exotic to serial, który powstaje dla platformy streamingowej Peacock. Historia skoncentruje się na Carole Baskin, entuzjastce tygrysów, która dowiaduje się, że inny miłośnik egzotycznych zwierząt Joe „Exotic” Schreibvogel hoduje i wykorzystuje swoje duże koty dla zysku. Jego przedsięwzięcie szybko powoduje eskalującą rywalizację. Carole posiada własną burzliwą przeszłość, więc gdy pokazuje pazury, Joe nie cofa się przed niczym, by ujawnić to, co uważa za jej hipokryzję. W rezultacie sprawy przybierają niebezpieczny obrót.

W lipcu w Australii rozpoczęły się prace nad serialem. Zaowocowało to pierwszym zdjęciem z planu, na którym znajduje się John Cameron Mitchell, wcielający się w tytułowego bohatera.

W jednym z wywiadów aktor wyraził swoją radość z grania tego współczesnego antybohatera. Podkreślił, że on i Joe są w tym samym wieku i obaj dorastali w Teksasie, Oklahomie i Kansas jako osoby LGBTQ, więc rozumie go i jego desperackie próby podboju wrogo nastawionego świata.

W rolę Carole Baskin wciela się Kate McKinnon, która pełni też funkcję producentki wykonawczej. W serialu występują również: Kyle MacLachlan (jako Howard Baskin), William Fichtner (Rick Kirkham), Sam Keeley (John Finlay), Nat Wolff (Travis Maldonado) i Dean Winters (Jeff Lowe). Reżyserką odcinków 5-8 będzie Cate Shortland (Czarna Wdowa).

Przypomnijmy, że Amazon Prime Video również pracował nad stworzeniem własnego serialu o tym ekscentrycznym hodowcy tygrysów, którego rozsławił dokumentalny serial Netflixa - Król tygrysów. Ostatecznie platforma streamingowa skasowała produkcję, w której wielu widzów widziało Nicolasa Cage'a w roli Joe Exotica.