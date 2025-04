LG QNED evo 2025: nowa era telewizorów LCD

fot. LG

Reklama

Nowe modele telewizorów koreańskiego producenta łączą zaawansowaną technologią Mini LED z autorskim procesorem α (Alpha) AI oraz innowacyjną technologią Dynamic QNED Color, która zastępuje kropki kwantowe. Dzięki temu telewizory LG QNED evo 2025 mogą pochwalić się 100-procentowym odwzorowaniem kolorów (certyfikat Intertek) i doskonałą jakością obrazu zarówno w jasnych, jak i ciemnych pomieszczeniach.

Procesor Alpha AI odpowiada za precyzyjne sterowanie podświetleniem Mini LED, co przekłada się na głęboką czerń oraz wysoką jasność i kontrast. Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji optymalizują każdą scenę, a funkcja AI Picture Pro poprawia szczegółowość i naturalność obrazu. AI Sound Pro zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2, a system AI Picture/Sound Wizard analizuje miliardy ustawień, by dopasować parametry do preferencji użytkownika.

fot. LG

Nowe QNED evo to także centrum inteligentnego domu – Home Hub umożliwia zarządzanie urządzeniami smart home różnych producentów, a wsparcie dla Apple AirPlay i Google Cast pozwala wygodnie przesyłać treści z urządzeń mobilnych. Telewizory działają na najnowszej wersji systemu webOS 25, oferując spersonalizowane profile, intuicyjną obsługę głosową (AI Voice ID) oraz rekomendacje treści dzięki AI Concierge i rozbudowanemu wyszukiwaniu kontekstowemu.

Dla graczy przygotowano wsparcie dla rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 144 Hz i technologię AMD FreeSync Premium, a Gaming Portal daje dostęp do usług cloud gamingowych i gier na webOS bez potrzeby korzystania z konsoli. Największą innowacją jest technologia True Wireless w topowym modelu QNED9M, która pozwala na bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku 4K/144 Hz przez Zero Connect Box – bez strat jakości i opóźnień, co pozwala na estetyczną, pozbawioną nadmiernej liczby kabli instalację.

fot. LG

Telewizory QNED evo 2025 będą dostępne w rozmiarach od 50 do 100 cali. Sprzedaż rusza w maju – najpierw w Korei, a następnie w USA i Europie, w tym w Polsce. LG jeszcze nie podało rekomendowanych cen w Polsce.