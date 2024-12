Nowy Daredevil: Najmroczniejszy serial MCU. Trzy sezony hitu Netflixa to przy tym bajka!

fot. materiały prasowe

Wielu widzów miało obawy, że skoro Daredevil: Born Again jest tworzony dla Disney+, będzie to serial dla dzieci, pozbawiony mroku i powagi pierwszych trzech sezonów pierwowzoru. Wygląda na to, że twórcy nie tylko chcą mu dorównać, ale też iść krok dalej. Oficjalnie tamte wydarzenia są częścią MCU, a nowy serial jest kontynuacją trzech sezonów.

Daredevil: Born Again - najmroczniejszy serial

Charlie Cox, czyli tytułowy Daredevil, opowiada, że dla niego i Vincenta D'Onofrio ważne było, aby serial nie stracił tożsamości znanej z hitu Netflixa. To właśnie ona sprawiła, że odniósł wielki sukces. Jego zdaniem był to jeden z nielicznych seriali superbohaterskich, który był mroczny, poważny i ponury. Kluczowe dla niego i reszty obsady było to, aby nowy Daredevil nie został spłycony, by zachęcić do obejrzenia szerszą grupę docelową.

- Razem z Vincentem czuliśmy, że jeśli stracimy te cechy, ryzykujemy utratę tożsamości naszego serialu. Dlatego zabiegaliśmy o to, by nasz serial był skierowany do starszej widowni, a nie spłycony, aby zachęcić więcej ludzi do oglądania. W pewien sposób nasz serial jest w wielu aspektach mroczniejszy od tego, co zrobiliśmy w przeszłości.

Z jego słów wynika, że to, co widzom się podobało w pierwszych sezonach, będzie tutaj rozwinięte o krok dalej. Tym samym więc Daredevil: Born Again zapowiada się na najmroczniejszy serial MCU. W odróżnieniu od wielu sytuacji tym razem nikt nie widzi w tym pustego sloganu.

Cox wspomina, jak pracowali nad planami na czwarty sezon Daredevila, gdy nagle, z dnia na dzień, projekt został skasowany. Fabularnie miał być on związany z grupą superbohaterów zwaną Defenders. Nowy serial nie będzie korzystać z tych pomysłów, bo te postaci jeszcze w MCU oficjalnie nie istnieją.

Twórca o Daredevil: Born Again

Showrunner Dario Scardapane został wprowadzony do projektu, gdy zdecydowano się zmienić wizję. Wcześniej miał być to prawniczy procedural, czyli każdy odcinek miał skupiać się na innej sprawie w sądzie. Matt Murdock miał więcej działać jako prawnik obok swojej pracy superbohatera. Showrunner tłumaczy, że gdy dołączył, zmienili projekt w to, czym był w Netflixie: kryminalną historię pełną akcji.

- Wyzwanie było zachować DNA starego serialu Netflixa, i postawić krok dalej w kierunku czegoś nowego.

Wyjaśnia, że robią w tym sezonie kilka zupełnie innych i nowych rzeczy, których nawet nie próbowano pokazywać w komiksach o tej postaci przez ostatnie 40 lat ich wydawania.

W obsadzie są także Jon Bernthal, Deborah Ann Woll, Elden Henson. Serial zadebiutuje 4 marca 2025 roku na Disney+.