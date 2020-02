John Krasinski chciałby porozmawiać z Marvelem o roli Pana Fantastycznego w MCU

John Krasinski znany z serialu The Office oraz filmu Ciche miejsce, którego także jest reżyserem. Niedługo do kin zawita druga odsłona horroru, za kamerą której ponownie stanął aktor i reżyser. Przy tej okazji wspomniał w jednym z wywiadów, że wciąż podoba mu się pomysł wcielenia w Pana Fantastycznego w planowanym reboocie Fantastycznej Czwórki przez MCU.

Jego słowa przy okazji potwierdzają, że przynajmniej na razie nie było żadnych rozmów aktora z Kevinem Feige lub innym przedstawicielem Marvel Studios. Wciąż jednak wyraża chęć zagrania tej postaci i nawet jest gotów do rozmów z Marvelem.

Nie jestem zaangażowany w tę rolę ani nic podobnego i nie wiem, kiedy to planują. Ale jeśli mają to w planach i zaczną to robić, chciałbym z nimi o tym porozmawiać.

Marvel Studios na pewno zdaje sobie sprawę z tego, jak wielu fanów widziałoby Krasinskiego w tej roli oraz jego żonę Emily Blunt jako Sue Storm. Tym bardziej, że sam aktor w mediach powtarza o chęci zagrania tej postaci. Trudno na razie wyrokować, na co zdecydują się w Marvel Studios.